Karaman'da 2002 yılından bu yana öğretmen sayısı 2 bin 100'den 3 bin 965'e, derslik sayısı 1500'den 2 bin 981'e yükseldi.

Eğitimde güvenliğin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuyu yakından takip ederek gerekli raporları aldığını ifade etti. Tekin, "Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karaman Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Bakan Tekin, Çekmeköy'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenin ailesine başsağlığı diledi. Şiddetin azaltılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezaları ağırlaştırdık. İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız" dedi.

KARAMAN'DA ÖĞRETMEN VE DERSLİK SAYISI İKİYE KATLANDI

Kentin eğitim verilerini paylaşan Bakan Tekin, 2002 yılından bu yana Karaman'da insan kaynağı ve fiziki yatırım açısından büyük mesafe katedildiğini belirtti. Öğrenci sayısı yaklaşık 50 bin olan kentte, öğretmen sayısının 2 bin 100'den 3 bin 965'e çıkarıldığını söyleyen Tekin, derslik sayısının da 1500'den 2 bin 981'e ulaştığını kaydetti.

DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Eğitim yatırımlarının toplam bedelinin yaklaşık 8 milyar 600 milyon lira olduğunu ifade eden Bakan Tekin, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarındaki iyileşmeye dikkat çekti: "Temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 28'den 16'ya, ortaöğretimde ise 27'den 16'ya düştü. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Karaman'da da fiziki yatırım ve insan kaynağı açısından çok güzel şeyler yapmış durumdayız."

NELER DEĞİŞTİ?

Cezalar Yüzde 50 Artıyor: Eğitim çalışanlarına yönelik işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarında cezalar yarı oranında artırımlı uygulanacak.

Bu suçlarda "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" (cezanın ertelenmesi) artık uygulanmayacak; yani şiddet uygulayan doğrudan demir parmaklıklar arkasına girecek.

Polis Kalkanı: Bakanlığın "riskli okul" tanımı; çevresinde uyuşturucu trafiği veya asayiş sorunu olan okulları kapsıyor. Bu okullarda artık sadece özel güvenlik değil, 24 saat esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir koruma kalkanı devrede olacak.