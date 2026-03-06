Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, riskli bölgelerdeki okullarda 24 saat polis nezareti ve devriye uygulamasına devam edileceğini, güvenlik tedbirlerinin artırılarak sürdürüleceğini açıkladı.
Karaman'da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Tekin, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı alınan sert önlemleri ve kentteki eğitim yatırımlarını değerlendirdi.
EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE TAVİZ YOK
Karaman Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Bakan Tekin, Çekmeköy'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenin ailesine başsağlığı diledi. Şiddetin azaltılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezaları ağırlaştırdık. İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız" dedi.
"TEDBİRLER HER NEYSE ALACAĞIZ"
Eğitimde güvenliğin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuyu yakından takip ederek gerekli raporları aldığını ifade etti. Tekin, "Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
KARAMAN'DA ÖĞRETMEN VE DERSLİK SAYISI İKİYE KATLANDI
Kentin eğitim verilerini paylaşan Bakan Tekin, 2002 yılından bu yana Karaman'da insan kaynağı ve fiziki yatırım açısından büyük mesafe katedildiğini belirtti. Öğrenci sayısı yaklaşık 50 bin olan kentte, öğretmen sayısının 2 bin 100'den 3 bin 965'e çıkarıldığını söyleyen Tekin, derslik sayısının da 1500'den 2 bin 981'e ulaştığını kaydetti.
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Eğitim yatırımlarının toplam bedelinin yaklaşık 8 milyar 600 milyon lira olduğunu ifade eden Bakan Tekin, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarındaki iyileşmeye dikkat çekti: "Temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 28'den 16'ya, ortaöğretimde ise 27'den 16'ya düştü. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Karaman'da da fiziki yatırım ve insan kaynağı açısından çok güzel şeyler yapmış durumdayız."
NELER DEĞİŞTİ?