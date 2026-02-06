AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte 2026 AUZEF bütünleme (telafi) sonuç sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde 2025-2026 eğitim yılı Güz Dönemi bütünleme sınav süreci sona erdi. Telafi sınavlarına katılan binlerce öğrenci için beklenen açıklama geldi. AUZEF, bütünleme sınav sonuçlarını bugün itibarıyla erişime açtı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 eğitim yılı Güz Dönemi bütünleme sınav sonuçları açıklandı.
- Sınav sonuçları AUZEF sistemine öğrenci girişi yapılarak öğreniliyor.
- AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak.
- Bitirme sınavı 6-7 Haziran 2026, bütünleme sınavı ise 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim yılı Güz Dönemi bütünleme sınav süreci sona erdi. Telafi sınavlarına katılan binlerce öğrenci için beklenen açıklama geldi. AUZEF, bütünleme sınav sonuçlarını bugün itibarıyla erişime açtı.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
AUZEF sınav sonuçları sistemi öğrenci girişi yapılarak öğreniliyor.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLA
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
- Ara Sınav (Vize) 25 - 26 Nisan 2026
- Bitirme Sınavı (Final) 06 - 07 Haziran 2026
- Bütünleme Sınavı (Telafi) 11 - 12 Temmuz 2026