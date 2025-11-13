PODCAST CANLI YAYIN

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2025: Vize soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, sonuçlar ne zaman belli olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) güz yarıyılı ara sınavları geride kaldı. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de toplam 112 sınav merkezinde düzenlenen oturumların ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler, sınav sorularının yayımlanmasının ardından netlerini hesaplayarak AKSİS üzerinden duyurulacak resmi açıklamayı beklemeye başladı.

Giriş Tarihi:
AUZEF SINAV SONUÇLARI 2025: Vize soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, sonuçlar ne zaman belli olacak?

Üniversiteden yapılan bilgilendirmeye göre AUZEF vize sonuçları her zamanki gibi AKSİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Ancak sonuçların hangi gün erişime açılacağı henüz netleşmedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından duyurunun yapılması beklenirken, sonuçların yaklaşık 10 gün içinde paylaşılacağı öngörülüyor. Üniversitenin açıklaması geldiği anda adaylar sonuçlarına sistemi üzerinden ulaşabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Değerlendirme Kriterleri

AUZEF programlarında çoktan seçmeli sınavlarda her ders için 20 soru soruluyor ve öğrencilere 30 dakikalık süre tanınıyor.
Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, her yanlış için toplam puandan 1,25 puan düşülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uzaktan öğretim programlarında ise farklı hesaplama yöntemi nedeniyle bu uygulama geçerli değil.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ara sınavların başarı notuna etkisi yüzde 30, dönem sonu ve telafi sınavlarının etkisi ise yüzde 70 olarak hesaplanıyor. Vizelerde beklediğini bulamayan öğrenciler için telafi şansı final sınavlarında olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de
Takasbank
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit
Şehit ateşi yürekleri dağladı | 20 kahraman askerimiz vatan için can verdi: Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı
Türk Telekom
Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı
Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul edecek
Kasım indirimlerine mikroskop! Tüketiciye tuzak kurana ceza yağacak
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Muazzez Abacı’nın unutulmaz telefon şakası: Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ı kandırdığı an viral oldu
Almanya’yı karıştıran suikast çağrısı! Angela Merkel ve Olaf Scholz de listede: Öldürmek için bağış topladılar
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Siyonist basının iddiasına Beyaz Saray'dan cevap
Futbolda bahis soruşturmasında temsilci ve gözlemciler de radarda! İsmi açıklanmayan 47 futbolcu var
Emekliye refah payıyla eşit zam formülü!
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…