AUZEF SINAV SONUÇLARI 2025: Vize soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, sonuçlar ne zaman belli olacak?

Üniversiteden yapılan bilgilendirmeye göre AUZEF vize sonuçları her zamanki gibi AKSİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Ancak sonuçların hangi gün erişime açılacağı henüz netleşmedi.
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından duyurunun yapılması beklenirken, sonuçların yaklaşık 10 gün içinde paylaşılacağı öngörülüyor. Üniversitenin açıklaması geldiği anda adaylar sonuçlarına sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Sınav Değerlendirme Kriterleri
AUZEF programlarında çoktan seçmeli sınavlarda her ders için 20 soru soruluyor ve öğrencilere 30 dakikalık süre tanınıyor.
Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, her yanlış için toplam puandan 1,25 puan düşülüyor.