AUZEF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini üniversitenin AKSİS (Akademik Kayıt Sistemi) üzerinden gerçekleştirmektedir. Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenilemek için son tarih!
AUZEF KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kayıt yenileme işlemlerinin süresi uzatıldı. Yapılan duyuruya göre öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 6 Mart Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, AKSİS sistemi üzerinden AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi → Eğitim-Öğretim İşlemleri → Harç İşlemleri bölümüne girerek referans numarası almaları gerekiyor. Alınan referans numarasıyla ödeme işlemleri Halkbank şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla yapılabileceği gibi, otomasyon sistemi üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirilebiliyor.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 16 Şubat 2026 tarihinde başladı. Yapılan düzenlemeye göre öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 6 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek için öğrencilerin dönem ücretini ödemeleri yeterlidir. Ancak ödeme yapabilmek için öncelikle referans numarasının alınması gerekir. Bunun için öğrenciler, AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle otomasyon sistemine giriş yapmalıdır.
Sisteme giriş yaptıktan sonra AKSİS üzerinden "Harç Bilgileri" sekmesine girerek "Referans Numarası" bölümünden ödeme için gerekli numaraya ulaşabilirsiniz.
Alınan referans numarası ile ödeme işlemleri Halkbank şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca öğrenciler, aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" seçeneğini kullanarak AKSİS sistemi üzerinden çevrim içi ödeme işlemini de tamamlayabilir.