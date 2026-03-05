AKSİS-AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi-Eğitim-Öğretim İşlemleri-Harç İşlemleri bölümünden referans numaranızı alarak şube/ATM'den veya otomasyon sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ödeme yapılabilir.

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek için öğrencilerin dönem ücretini ödemeleri yeterlidir. Ancak ödeme yapabilmek için öncelikle referans numarasının alınması gerekir. Bunun için öğrenciler, AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle otomasyon sistemine giriş yapmalıdır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra AKSİS üzerinden "Harç Bilgileri" sekmesine girerek "Referans Numarası" bölümünden ödeme için gerekli numaraya ulaşabilirsiniz.

Alınan referans numarası ile ödeme işlemleri Halkbank şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca öğrenciler, aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" seçeneğini kullanarak AKSİS sistemi üzerinden çevrim içi ödeme işlemini de tamamlayabilir.

AUZEF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ