ATA AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav tarihleri belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 akademik yılı vize sınav takvimi belli oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihleri yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki ATA AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF tarafından yayımlanan akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavları kasım ayında gerçekleştirilecek.
Öğrenciler üç oturum halinde sınavlara katılacak.

I. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi – Saat 09.30

II. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi – Saat 14.00

III. Oturum: 23 Kasım 2025 Pazar – Saat 15.00

Bu tarihlerde öğrenciler, belirlenen merkezlerde yüz yüze olarak sınavlarını tamamlayacak.

ATA AÖF Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

Vize sınav tarihleri netleşirken, sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Atatürk Üniversitesi'nin duyurusuna göre, sınav giriş belgeleri erişime açıldığında öğrenciler https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği bina, salon ve oturum bilgileri yer alacak. Belgeler yayımlandığında çıktı alınması ve sınav günü öğrenci kimliğiyle birlikte bulundurulması zorunlu olacak.

Final ve Bütünleme Sınav Tarihleri

Vize sınavlarının ardından gözler dönem sonu sınavlarına çevrilecek. ATA AÖF'ün açıkladığı takvime göre:

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

I. Oturum: 10 Ocak 2026

II. Oturum: 10 Ocak 2026

III. Oturum: 11 Ocak 2026

Bütünleme Sınavları

I. Oturum: 14 Şubat 2026

II. Oturum: 14 Şubat 2026

III. Oturum: 15 Şubat 2026

ATA AÖF öğrencilerinin, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihlerde üniversitenin resmi duyurularını ve öğrenci bilgi sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

