ATA AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav tarihleri belli oldu mu?

ATA AÖF tarafından yayımlanan akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavları kasım ayında gerçekleştirilecek.
Öğrenciler üç oturum halinde sınavlara katılacak.
I. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi – Saat 09.30
II. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi – Saat 14.00
III. Oturum: 23 Kasım 2025 Pazar – Saat 15.00
Bu tarihlerde öğrenciler, belirlenen merkezlerde yüz yüze olarak sınavlarını tamamlayacak.
ATA AÖF Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?
Vize sınav tarihleri netleşirken, sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Atatürk Üniversitesi'nin duyurusuna göre, sınav giriş belgeleri erişime açıldığında öğrenciler https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.