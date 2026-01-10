ATA AÖF final sınavları bu hafta sonu! 10-11 Ocak 2026 ATA AÖF güz dönemi final sınav oturum saatleri

Binlerce öğrencinin beklediği final sınavları, 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde hafta sonu boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte oturum bilgileri…

Adayların sınavdan en az 30 dakika önce sınav binalarında hazır bulunmaları ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Görsel AA'dan alınmıştır.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF final sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden temin edebilir. Bunun için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine girerek T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız yeterlidir. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan "Duyurular" bölümünden sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve çıktı alabilirsiniz.