ATA AÖF final sınavları bu hafta sonu! 10-11 Ocak 2026 ATA AÖF güz dönemi final sınav oturum saatleri
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına ilişkin takvimi duyurdu. Final sınavı 10 Ocak Cumartesi günü 1. oturum 09:30’da başlıyor. Adayların sınavdan en az 30 dakika önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.
Binlerce öğrencinin beklediği final sınavları, 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde hafta sonu boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte oturum bilgileri…
📅 ATA AÖF FİNAL SINAV OTURUM SAATLERİ
1. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi - 09.30
2. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi - 14.00
3. Oturum: 11 Ocak 2026 Pazar - 09.30
Adayların sınavdan en az 30 dakika önce sınav binalarında hazır bulunmaları ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF final sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden temin edebilir. Bunun için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine girerek T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız yeterlidir. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan "Duyurular" bölümünden sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve çıktı alabilirsiniz.