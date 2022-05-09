✍ATA AÖF final sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Okulların kapanmasına az bir süre kala hem örgün hem de açık üniversiteler final sınavlarına başlıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) final sınavlarının tarihlerini duyurdu. Buna göre öğrenciler 28 ve 29 Mayıs 2022 tarihlerinde ATA AÖF final sınavlarına katılım gösterecek. Bir çok kişi bu sınavdan başarılı olursa mezun olacak. Sınavlara sayılı günler kala ✍ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
✍ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF final sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Öte yandan 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı. Bu süre baz alındığında final giriş belgelerinin de 18 Mayıs gibi açıklanması bekleniyor.
AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması "Sınav İşlemleri" katından da alınabilecek.
2022 ATA AÖF YARIYIL SONU FİNAL SINAV TARİHLERİ
ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.