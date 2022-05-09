✍ATA AÖF final sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Okulların kapanmasına az bir süre kala hem örgün hem de açık üniversiteler final sınavlarına başlıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) final sınavlarının tarihlerini duyurdu. Buna göre öğrenciler 28 ve 29 Mayıs 2022 tarihlerinde ATA AÖF final sınavlarına katılım gösterecek. Bir çok kişi bu sınavdan başarılı olursa mezun olacak. Sınavlara sayılı günler kala ✍ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...