ATA AÖF bütünleme giriş belgesi sorgulama: 2026 ATA AÖF sınav tarihi ve oturum bilgisi
ATA AÖF bütünleme sınavının I. oturumu 14 Şubat 2026 tarihinde yapılacak, sınav giriş yerleri ise erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bütünleme sınavı öncesinde sınav tarihi ve oturum bilgilerini takip ediyor.
ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri belli oldu ve sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, sisteme giriş yaptıktan sonra "Duyurular" bölümünden belgelerine ulaşabiliyor. Ayrıca sınav giriş belgesi, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden de görüntülenip indirilebiliyor. İşte sınav detayları…
ATA AÖF BÜTÜNLEME GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Bütünleme sınavına ait giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sisteme kullanıcı bilgileriyle giriş yaptıktan sonra "Duyurular" sekmesi üzerinden belgelerini görüntüleyebiliyor. Bunun yanı sıra sınav giriş dokümanı, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) aracılığıyla da temin edilebiliyor.
Belgede, sınava katılacağınız bina ve adres bilgilerini içeren bir karekod yer alıyor. Karekodu mobil cihazınızla okutarak sınav yerinizin konumuna kolayca ulaşabilir ve yol tarifini görüntüleyebilirsiniz.
ATA AÖF BÜTÜNLEME GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ
I.Oturum 14 Şubat 2026 - 09:30
II.Oturum 14 Şubat 2026 - 14.00
III.Oturum 15 Şubat 2026 - 09:30