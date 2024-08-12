ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2024! Bölümler ve ücretler...

ATA AÖF , 2024-2025 akademik takvimini resmi olarak duyurdu. İkinci üniversite kayıt tarihlerinden, güz ve bahar yarıyılı vize, final ve bütünleme sınav tarihlerine kadar tüm önemli bilgiler açıklandı. Öğrenciler için kritik öneme sahip bu takvimin detayları haberimizde yer alıyor.

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar, lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken; önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar ise önlisans programlarına başvurabiliyor. Bu kapsamda, farklı üniversitelerin açıköğretim fakülteleri kayıt tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: