ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2024! Bölümler ve ücretler...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kayıtları:
Başlangıç Tarihi: 16 Temmuz 2024, Salı günü saat 10:00
Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2024, Cuma günü saat 17:00
Başvuru Adresi: aoskayit.anadolu.edu.tr
Başvuru Yöntemi: E-devlet şifresi ile yukarıda belirtilen adres üzerinden yapılacaktır.
Önemli Not: Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu veya mezun olduğu yükseköğretim kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) Kayıtları:
Başlangıç Tarihi: 27 Temmuz 2024
Bitiş Tarihi: 27 Eylül 2024
Başvuru Adresi: basvuru.istanbul.edu.tr
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Kayıtları:
Kayıt Tarihleri: 03 Haziran 2024 - 06 Ekim 2024
Ankara Üniversitesi İkinci Üniversite (ANKUZEF) Kayıtları:
Kayıt Tarihleri: 12 Ağustos 2024 – 30 Eylül 2024
Başvuru Adresi: basvuru.ankara.edu.tr
Bu tarihler arasında başvuru yaparak ikinci üniversite kapsamında yeni bir eğitim hayatına adım atabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru süreçleri için ilgili üniversitelerin resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
ATA AÖF 2024-2025 AKADEMİK TAKVİMİ
İkinci Üniversite
Ön kayıt: 3 Haziran - 6 Ekim 2024
Kesin kayıt: 26 Ağustos - 6 Ekim 2024
Uluslararası öğrenci kayıt: 3 Haziran - 6 Ekim 2024
Güz Yarıyılı
Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 30 Eylül 2024 - 04 Ekim 2024
Ders Kayıtları (Mazeretli): 07 Ekim 2024 - 11 Ekim 2024
Eğitim-Öğretim (Dersler): 07 Ekim 2024- 10 Ocak 2025
Vize sınavı: 23-24 Kasım 2024
Final sınavı: 11-12 Ocak 2025
Bütünleme sınavı: 15-16 Şubat 2025
Bahar Yarıyılı
Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 17 Şubat 2025 - 21 Şubat 2025
Ders Kayıtları (Mazeretli): 24 Şubat 2025 - 28 Şubat 2025
Eğitim-Öğretim (Dersler): 24 Şubat 2025 - 23 Mayıs 2025
Vize sınavı: 5-6 Nisan 2024
Final sınavı: 24-25 Mayıs 2024
Bütünleme sınavı: 5-6 Temmuz 2024
Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos 2025