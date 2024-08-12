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ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2024! Bölümler ve ücretler...

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı akademik takvimini açıkladı. Öğrencilerin merakla beklediği takvimde, ikinci üniversite kayıt tarihleri ile güz ve bahar yarıyılı vize, final ve bütünleme sınav tarihleri de netleşti. Tüm detaylar haberimizde.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 12:20 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 12:20
ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2024! Bölümler ve ücretler...

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ATA AÖF, 2024-2025 akademik takvimini resmi olarak duyurdu. İkinci üniversite kayıt tarihlerinden, güz ve bahar yarıyılı vize, final ve bütünleme sınav tarihlerine kadar tüm önemli bilgiler açıklandı. Öğrenciler için kritik öneme sahip bu takvimin detayları haberimizde yer alıyor.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ders kayıt, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının tarihlerini duyurdu.

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar, lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken; önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar ise önlisans programlarına başvurabiliyor. Bu kapsamda, farklı üniversitelerin açıköğretim fakülteleri kayıt tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kayıtları:

Başlangıç Tarihi: 16 Temmuz 2024, Salı günü saat 10:00

Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2024, Cuma günü saat 17:00

Başvuru Adresi: aoskayit.anadolu.edu.tr

Başvuru Yöntemi: E-devlet şifresi ile yukarıda belirtilen adres üzerinden yapılacaktır.

Önemli Not: Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu veya mezun olduğu yükseköğretim kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) Kayıtları:

Başlangıç Tarihi: 27 Temmuz 2024

Bitiş Tarihi: 27 Eylül 2024

Başvuru Adresi: basvuru.istanbul.edu.tr

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Kayıtları:

Kayıt Tarihleri: 03 Haziran 2024 - 06 Ekim 2024

Ankara Üniversitesi İkinci Üniversite (ANKUZEF) Kayıtları:

Kayıt Tarihleri: 12 Ağustos 2024 – 30 Eylül 2024

Başvuru Adresi: basvuru.ankara.edu.tr

Bu tarihler arasında başvuru yaparak ikinci üniversite kapsamında yeni bir eğitim hayatına adım atabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru süreçleri için ilgili üniversitelerin resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

ATA AÖF 2024-2025 AKADEMİK TAKVİMİ

İkinci Üniversite

Ön kayıt: 3 Haziran - 6 Ekim 2024
Kesin kayıt: 26 Ağustos - 6 Ekim 2024
Uluslararası öğrenci kayıt: 3 Haziran - 6 Ekim 2024

Güz Yarıyılı

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 30 Eylül 2024 - 04 Ekim 2024
Ders Kayıtları (Mazeretli): 07 Ekim 2024 - 11 Ekim 2024
Eğitim-Öğretim (Dersler): 07 Ekim 2024- 10 Ocak 2025

Vize sınavı: 23-24 Kasım 2024
Final sınavı: 11-12 Ocak 2025
Bütünleme sınavı: 15-16 Şubat 2025

Bahar Yarıyılı

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 17 Şubat 2025 - 21 Şubat 2025
Ders Kayıtları (Mazeretli): 24 Şubat 2025 - 28 Şubat 2025
Eğitim-Öğretim (Dersler): 24 Şubat 2025 - 23 Mayıs 2025

Vize sınavı: 5-6 Nisan 2024
Final sınavı: 24-25 Mayıs 2024
Bütünleme sınavı: 5-6 Temmuz 2024

Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos 2025

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