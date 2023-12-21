Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sayfasından erişime açılan ara tatil anketinin sonuçları gündemde. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli anketin sonuçlarını araştırmaya başladı. Ara tatil anketi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Peki Ara tatil anketi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Ara tatil kalktı mı, devam edecek mi? 2. ara tatil ne zaman?

ARA TATİL ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması anketi 20 Kasım tarihinde erişime açıldı ve öğretmen, öğrenci ve velileri 10 Aralık'a kadar değerlendirme yaptı. https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden oy verenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ancak anket sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimiz güncellenecektir.