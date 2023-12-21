SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Ara tatil anketi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Ara tatil kalktı mı, devam edecek mi? 2. ara tatil ne zaman?

Ara tatil anketinin sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatil anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve veliler https://veri.meb.gov.tr/ adresinden ankete katılabildi. Ankette öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, ‘katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum’ şeklinde üç seçenek yer aldı. Peki Ara tatil anketi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Ara tatil kalktı mı, devam edecek mi? 2. ara tatil ne zaman?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 09:30 Güncelleme 21 Aralık 2023, 09:31
Ara tatil anketi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Ara tatil kalktı mı, devam edecek mi? 2. ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sayfasından erişime açılan ara tatil anketinin sonuçları gündemde. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli anketin sonuçlarını araştırmaya başladı. Ara tatil anketi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Peki Ara tatil anketi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Ara tatil kalktı mı, devam edecek mi? 2. ara tatil ne zaman?

ARA TATİL ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması anketi 20 Kasım tarihinde erişime açıldı ve öğretmen, öğrenci ve velileri 10 Aralık'a kadar değerlendirme yaptı. https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden oy verenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ancak anket sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimiz güncellenecektir.

OKULLARDA ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde ara tatillerle ilgili yaşanan kafa karışıklığına yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullanmıştı.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası 2023 Aralık Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Refah saldırı altında! BM’den soykırımcı İsrail’e soruşturma
HangiKredi
SON DAKİKA