AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB AÖL 1. dönem sınavı kaç dakika sürüyor?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının bugün yapılmasıyla birlikte gözler sınav saatlerine çevrildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖL 1. dönem sınavlarında adaylar, oturumların hangi saatte başladığını ve sona erdiğini merak ediyor. Peki MEB AÖL 1. dönem sınavı kaç dakika sürüyor? İşte oturum bilgisi!
MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının başlangıç-bitiş saatleri ve sınav süresine ilişkin detaylar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 2025 AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇTA SONA ERECEK?
Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlarda binlerce öğrenci oturumlara katılarak soruları yanıtlayacak.
Sınavların ilk oturumu sabah saatlerinde başlayacak. Cumartesi günü yapılacak birinci oturum saat 10.00'da, ikinci oturum ise saat 14.00'te uygulanacak. Pazar günü gerçekleştirilecek üçüncü oturum da yine saat 10.00'da başlayacak. Her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak.
Oturum takvimi:
Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00
Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00
Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00
AÖL SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları iki oturum halinde yapılırken, Açık Öğretim Lisesi sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek. Her bir oturumda adaylara soruları yanıtlamaları için 100 dakikalık süre verilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre AÖL sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.