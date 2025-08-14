AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman, hangi tarihte?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025-2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme süreci için geri sayım başladı. Her dönem on binlerce öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için zorunlu olan bu işlem, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı resmi takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınavlara girebilmek ve ders seçimlerini güncellemek isteyen AÖL öğrencileri, kayıt yenileme tarihlerini yakından takip ediyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte?

(Kaynak: AA) AÖL EK SINAV KAYIT TARİHLERİ 2025 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre tercih hakkı kazanan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girerek bir yükseköğretim programına yerleşen ya da üniversitelerden kayıt onayı alan ancak Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamayan öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı 4. dönem ek sınavı düzenlenecek. Bu sınav için kayıt işlemleri 11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.