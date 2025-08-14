SON DAKİKA
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman, hangi tarihte?

2025-2026 eğitim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme takvimi, açık lise öğrencileri ve mezuniyet hedefleyen binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) her yıl belirlediği kayıt yenileme tarihleri, öğrencilerin ders seçimi, sınav hazırlığı ve eğitim planlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki AÖL 2025-2026 kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte tarihleri…

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025 , 09:16
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte?

2025-2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme süreci için geri sayım başladı. Her dönem on binlerce öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için zorunlu olan bu işlem, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı resmi takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınavlara girebilmek ve ders seçimlerini güncellemek isteyen AÖL öğrencileri, kayıt yenileme tarihlerini yakından takip ediyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte?

AÖL EK SINAV KAYIT TARİHLERİ

2025 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre tercih hakkı kazanan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girerek bir yükseköğretim programına yerleşen ya da üniversitelerden kayıt onayı alan ancak Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamayan öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı 4. dönem ek sınavı düzenlenecek. Bu sınav için kayıt işlemleri 11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Ek sınav ücretini ödeyen ve bir gün içinde 2024/4 dönem bilgileri otomatik olarak oluşan öğrenciler, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ders seçimlerini tamamlayabilecek.

Ek sınava katılacak öğrenciler, 2024/4 ek sınav dönemi oluşturulduktan sonra 19-21 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar AÖL resmi öğrenci giriş sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet şifresi ile giriş yaparak e-Sınav randevularını alabilecek. İstanbul'da kayıtlı olanlar hem İstanbul hem diğer illerden sınav merkezi seçebilecek; İstanbul dışında kayıtlı olanlar ise İstanbul hariç tüm illerden randevu alabilecek. Randevu işlemi tamamlandıktan sonra sınav merkezi değişikliği yapılamayacak.

2025-2026 AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLER

2025-2026 eğitim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Her yıl binlerce öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için büyük önem taşıyan kayıt yenileme işlemleri, resmi duyurunun ardından başlayacak.

