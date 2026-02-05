AÖL 2. dönem kayıt yenileme için bugün son gün! İşte sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi'nde yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin önemli bir hatırlatma yapıldı. Ücretini kayıt tarihinin son gününe kadar yatıran öğrencilerin işlemleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından 6 Şubat 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek.

Bakanlığın elektronik sistemlerinde bilgileri bulunan öğrenciler ile e-Okul'da aktif kaydı olanlar yeni kayıt yaptırabilecek, açık öğretim okullarına kayıtlı öğrenciler ise bu tarihe kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu ile açık öğretim liselerinde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 5 Şubat 2026 mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere, açık öğretim okullarının resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. Başvurular; Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için halk eğitimi merkezlerinden, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi için ise yüz yüze eğitim verilen okul ve kurumlar aracılığıyla yapılacak.

Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler, işlemlerini 444 0 632 MEBİM hattı üzerinden ya da halk eğitimi merkezleri ile yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara başvurarak tamamlayabilecek.