AÖL 2. dönem kayıt yenileme için bugün son gün! İşte sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Kayıtlarını yenileyen öğrenciler için dönem sınavları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yapılacak.
Açık Öğretim Lisesi'nde yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin önemli bir hatırlatma yapıldı. Ücretini kayıt tarihinin son gününe kadar yatıran öğrencilerin işlemleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından 6 Şubat 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ
Açık Öğretim Ortaokulu ile açık öğretim liselerinde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 5 Şubat 2026 mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.
Bakanlığın elektronik sistemlerinde bilgileri bulunan öğrenciler ile e-Okul'da aktif kaydı olanlar yeni kayıt yaptırabilecek, açık öğretim okullarına kayıtlı öğrenciler ise bu tarihe kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
Kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere, açık öğretim okullarının resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. Başvurular; Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için halk eğitimi merkezlerinden, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi için ise yüz yüze eğitim verilen okul ve kurumlar aracılığıyla yapılacak.
Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler, işlemlerini 444 0 632 MEBİM hattı üzerinden ya da halk eğitimi merkezleri ile yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara başvurarak tamamlayabilecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Sınav takvimine göre yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. e-Sınav uygulaması 6 Mart - 13 Nisan 2026 arasında gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. e-Sınav randevuları 9-26 Şubat 2026 tarihleri arasında alınabilecek.Sınav merkezi belirleme ve güncelleme işlemleri;Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri için aionet.meb.gov.tr, açık öğretim liselerinde kayıtlı öğrenciler için ise aolweb.meb.gov.tr adresleri üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifre ya da e-Devlet girişi kullanılarak kayıt tarihleri içinde yapılabilecek.