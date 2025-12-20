AÖL 1. Dönem Yazılı Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi kapsamındaki yazılı sınavlar, bu hafta sonu Türkiye genelinde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılıyor. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, sınavların ardından soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih ile sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arayışını sürdürüyor. İşte merak edilenler…

Takvim Foto Arşiv AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI? Yazılı sınavda yöneltilen sorular ile cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çevrim içi adresleri üzerinden erişime açılacak. 👉https://www.meb.gov.tr 👉https://odsgm.meb.gov.tr