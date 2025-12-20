AÖL 1. Dönem Yazılı Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Açık Öğretim Kurumları’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavı, bu hafta sonu basılı evrakla okullarda uygulanıyor. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde sınava giren binlerce öğrenci, sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih ile soru ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını merak etmeye başladı. Peki AÖL 1. Dönem Yazılı Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi kapsamındaki yazılı sınavlar, bu hafta sonu Türkiye genelinde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılıyor. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, sınavların ardından soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih ile sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arayışını sürdürüyor. İşte merak edilenler…
AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
Yazılı sınavda yöneltilen sorular ile cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çevrim içi adresleri üzerinden erişime açılacak.
👉https://www.meb.gov.tr
👉https://odsgm.meb.gov.tr
AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılan adaylar, 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren sonuçlarını öğrenebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle aionet.meb.gov.tr adresinden Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr üzerinden sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecek.
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sınav puanları 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Puanlama yapılırken doğru cevap sayısının toplam soru sayısına oranı alınarak 100 ile çarpılacak, yanlış yanıtlar değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Elde edilen puan, matematiksel kurallara göre en yakın tam sayıya yuvarlanacak.
Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı mercileri tarafından iptaline hükmedilen sorular, değerlendirme dışında bırakılacak ve kalan geçerli sorular üzerinden puanlama yeniden düzenlenecek. Cevap anahtarında hata tespit edilmesi halinde ise, iptal yoluna gidilmeksizin doğru kabul edilen seçenekler esas alınarak ilgili sorular değerlendirmeye katılacak.