AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Bilindiği üzere, AÖL 1. dönem sınavları 8-9 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınavın üzerinden günler geçmesine rağmen sonuçlar hakkında bir netlik olmaması öğrencilerin 'AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını aramaya itiyor. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli değil fakat geçtiğimiz yıllar ipucu veriyor. AÖL sınav sonuçlarının bir iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde 8-9 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖL sınav sonuçlarının açıklanması konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar ve daha sonra açıklanma tarihleri göz önüne alındığında sonuçların en geç Cuma gününe kadar açıklanması öngörülüyor.



AÇIK LİSE SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI



Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde AÖL soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı.



AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?



Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi "ortak", 80 kredi ise "alan" kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi "ortak", 72 kredi ise "seçmeli" derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.



AÖL HAKKINDA



Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.