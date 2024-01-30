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AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıtları nasıl yapılır? Ücret ve ders seçimleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için merakla beklenen 2024 Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili detayları öğrenmek için heyecanla bekliyordu. Peki, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 06:04 Güncelleme 30 Ocak 2024, 06:04
AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıtları nasıl yapılır? Ücret ve ders seçimleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için 2023-2024 Bahar Dönemi kayıt yenileme süreci heyecanla bekleniyor. Binlerce lisans ve önlisans öğrencisi, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

2024 BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri için duyuru yayınlandı.

Yapılan açıklamaya göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

11 Şubat 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


ÖDEME YÖNTEMLERİ

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme(Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ödemeler kayıt tarihinin son günü saat 17:20'de sona erecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

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