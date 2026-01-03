AÖF final sınavları Ocak ayında başlıyor! İşte 2026 AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri ve oturum bilgisi
Milyonlarca Açıköğretim öğrencisini yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖF Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Akademik takvime göre AÖF sınavları Ocak ayında başlıyor. İşte oturum bilgisi!
2025-2026 eğitim öğretim yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde öğrenim gören binlerce öğrenci, "AÖF Güz Dönemi sınavları ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki AÖF sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler…
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavları, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF akademik takvimine göre diğer sınav tarihleri ise şöyle:
Bahar Dönemi ara sınavı: 4-5 Nisan 2026
Bahar Dönemi dönem sonu sınavı: 9-10 Mayıs 2026
Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026