AÖF final sınavları Ocak ayında başlıyor! İşte 2026 AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri ve oturum bilgisi

2025-2026 eğitim öğretim yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde öğrenim gören binlerce öğrenci, " AÖF Güz Dönemi sınavları ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki AÖF sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AÖF akademik takvimine göre diğer sınav tarihleri ise şöyle:

Bahar Dönemi ara sınavı: 4-5 Nisan 2026

Bahar Dönemi dönem sonu sınavı: 9-10 Mayıs 2026

Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026