SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON GÜN: 4 MAYIS Yurt dışı programlarında kayıtlı öğrenciler dikkat etmeli. Bahar dönemi finaline yurt dışındaki bir sınav merkezinde girmek isteyenlerin 4 Mayıs 2026 tarihine kadar tercihlerini tamamlaması gerekiyor. Bu tarihin geçirilmesi hak kaybına yol açabilir. Üniversite, zorunlu durumlarda sınav tarihlerini veya sınavın yapılış biçimini değiştirme hakkını saklı tutuyor. Resmi duyuruların takibi bu yüzden kritik.





AÖF GEÇME NOTU KAÇ?



Bir dersten başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması şart. Başarı notu şu formülle hesaplanıyor:

Ara sınav notunun %30'u

Dönem sonu sınav notunun %70'i

Ödev uygulaması olan derslerde ağırlıklar farklılaşıyor. Bu derslerde ara sınav %30, ödev %20, dönem sonu sınavı ise %50 ağırlık taşıyor.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı'nda İngilizce öğretim diliyle verilen dersler ayrı bir formüle tabi. Ara sınav %40, dönem sonu sınavı %60 ağırlığıyla hesaba katılıyor.



Yaz okulu sınavlarında ise alınan not doğrudan başarı notu olarak işleniyor; ağırlık %100.

YAZ OKULU SINAV TARİHİ



Yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.