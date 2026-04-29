AÖF final sınavları ne zaman başlayacak? 2026 yaz okulu sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının tarihini duyurdu. Akademik takvime göre dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
  • Yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav merkezi tercihlerini 4 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
  • AÖF'te bir dersten başarılı sayılmak için ders başarı puanının en az 35 olması zorunlu.
  • Başarı notu ara sınavın yüzde 30'u ve dönem sonu sınavının yüzde 70'i alınarak hesaplanıyor.
  • Ödev uygulaması olan derslerde ara sınav yüzde 30, ödev yüzde 20 ve dönem sonu sınavı yüzde 50 ağırlığında değerlendiriliyor.

Bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan'da tamamlandı. 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek final sınavları çin geri sayım başladı. Öğrencilerin önünde yaklaşık iki haftalık hazırlık süreci bulunuyor.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON GÜN: 4 MAYIS

Yurt dışı programlarında kayıtlı öğrenciler dikkat etmeli. Bahar dönemi finaline yurt dışındaki bir sınav merkezinde girmek isteyenlerin 4 Mayıs 2026 tarihine kadar tercihlerini tamamlaması gerekiyor. Bu tarihin geçirilmesi hak kaybına yol açabilir.

Üniversite, zorunlu durumlarda sınav tarihlerini veya sınavın yapılış biçimini değiştirme hakkını saklı tutuyor. Resmi duyuruların takibi bu yüzden kritik.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Bir dersten başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması şart. Başarı notu şu formülle hesaplanıyor:

  • Ara sınav notunun %30'u
  • Dönem sonu sınav notunun %70'i

Ödev uygulaması olan derslerde ağırlıklar farklılaşıyor. Bu derslerde ara sınav %30, ödev %20, dönem sonu sınavı ise %50 ağırlık taşıyor.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı'nda İngilizce öğretim diliyle verilen dersler ayrı bir formüle tabi. Ara sınav %40, dönem sonu sınavı %60 ağırlığıyla hesaba katılıyor.

Yaz okulu sınavlarında ise alınan not doğrudan başarı notu olarak işleniyor; ağırlık %100.

YAZ OKULU SINAV TARİHİ

Yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

