Anadolu Vakfı burs sonuçları sorgulama (anadoluvakfi.org.tr) | Anadolu Vakfı bursu ne kadar, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Anadolu Vakfı, 2025 yılında da üniversite öğrencilerine eğitim hayatında destek olmak amacıyla burs programını sürdürüyor. Karşılıksız olarak verilen bu burslardan yararlanmak isteyen adaylar, vakfın belirlediği başvuru koşullarına uygun şekilde başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru tarihleri ve detaylı şartlar, Anadolu Vakfı'nın resmi internet sitesinden duyuruldu. İşte Anadolu Vakfı burs sonuçları sorgulama (anadoluvakfi.org.tr) ekranı!
(Kaynak: AA)
ANADOLU VAKFI ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU TARİHLERİ (2025-2026)
Anadolu Vakfı, 2025-2026 akademik yılı için burs başvurularını 1 Eylül 2025 itibarıyla başlattı. Başvurular, yayımlanan takvime göre 30 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Anadolu Vakfı'nın resmi sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.
(Kaynak: Anadolu Vakfı)
ANADOLU VAKFI BURS MİKTARI NE KADAR?
Geçtiğimiz eğitim yılında burs miktarları şu şekildeydi:
İstanbul, Ankara ve İzmir'de öğrenim gören öğrenciler için aylık 5.500 TL,
Diğer illerdeki öğrenciler için aylık 4.500 TL.
2025-2026 yılı için burs tutarları henüz açıklanmadı.