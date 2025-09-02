SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Anadolu Vakfı burs sonuçları sorgulama (anadoluvakfi.org.tr) | Anadolu Vakfı bursu ne kadar, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Anadolu Vakfı, yükseköğrenim öğrencilerine sağladığı burs desteğini 2025 yılında da sürdürüyor. Öğrencilerin eğitim hayatına maddi destek sunan vakıf, bu yılki başvuru tarihleri ve koşullarını resmi olarak duyurdu. Burs başvurusu yapmak isteyen adaylar, Anadolu Vakfı’nın belirlediği kriterler doğrultusunda başvurularını tamamlayarak 2025 burs sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki Anadolu Vakfı bursu ne kadar ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 11:44
Anadolu Vakfı burs sonuçları sorgulama anadoluvakfi.org.tr | Anadolu Vakfı bursu ne kadar, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anadolu Vakfı, 2025 yılında da üniversite öğrencilerine eğitim hayatında destek olmak amacıyla burs programını sürdürüyor. Karşılıksız olarak verilen bu burslardan yararlanmak isteyen adaylar, vakfın belirlediği başvuru koşullarına uygun şekilde başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru tarihleri ve detaylı şartlar, Anadolu Vakfı'nın resmi internet sitesinden duyuruldu. İşte Anadolu Vakfı burs sonuçları sorgulama (anadoluvakfi.org.tr) ekranı!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ANADOLU VAKFI ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU TARİHLERİ (2025-2026)

Anadolu Vakfı, 2025-2026 akademik yılı için burs başvurularını 1 Eylül 2025 itibarıyla başlattı. Başvurular, yayımlanan takvime göre 30 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Anadolu Vakfı'nın resmi sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

(Kaynak: Anadolu Vakfı)(Kaynak: Anadolu Vakfı)

ANADOLU VAKFI BURS MİKTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz eğitim yılında burs miktarları şu şekildeydi:

İstanbul, Ankara ve İzmir'de öğrenim gören öğrenciler için aylık 5.500 TL,

Diğer illerdeki öğrenciler için aylık 4.500 TL.

2025-2026 yılı için burs tutarları henüz açıklanmadı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Burs ödemeleri Ekim-Haziran döneminde, toplam 9 ay boyunca düzenli olarak öğrencilerin banka hesaplarına aktarılmaktadır. İlk ödeme Ocak ayında yapılır ve takip eden aylarda düzenli olarak devam eder.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi’nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı! Üniversite yurt başvuruları başladı | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Karabük ve Kastamonu’daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
Fenerbahçe’den 8 numara bombası! Real Madrid’den gelecek
AK Parti MYK Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu’na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ’ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Başkan Erdoğan’dan Çin’deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok
Hatay’da teşekkür Mamak’ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş’ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek’in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray’da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir’in ablası konuştu...
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!