PODCAST CANLI YAYIN

ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav yerleri sorgulama ekranı!

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 ALES/3 sınavı için geri sayım sürüyor. 7-14 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav giriş yerlerini açıklayacağı tarihe çevirdi. ALES/3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi:
ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav yerleri sorgulama ekranı!

ALES/3'e sayılı günler kala "ALES sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek. Peki 2025 ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) tarihi belli oldu.

ALES/3 sınavı, 23 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, bu sınavla birlikte yüksek lisans ve doktora başvurularında önemli bir adım atacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Başvuru sürecini 7-14 Ekim tarihleri arasında tamamlayan adaylar, şimdi sınav giriş belgelerinin açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Bu kapsamda, ALES/3 sınav giriş yerlerinin 10-15 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden açıklanması öngörülüyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecekler.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Kuruluş Orhan
Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in Osmanlı hayranlığı: Rusların saygı duyduğu tek güç!
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
Anne ve oğuldan 3 gündür iz yok: Sis altında zamanla yarış | Ekipler seferber oldu
Borsa İstanbul
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Flört uygulamasından Dubai’de nikaha! Kim bu Zohran Mamdani? Burç Halife manzaralı “sosyalist” düğün
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduro'yu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı
Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 8. dalga: 7'si iş insanı 8 gözaltı
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’ın ablası bakın hangi oyuncu çıktı!