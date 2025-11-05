ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav yerleri sorgulama ekranı!

ALES/3'e sayılı günler kala "ALES sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek. Peki 2025 ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...
2025 ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) tarihi belli oldu.
ALES/3 sınavı, 23 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, bu sınavla birlikte yüksek lisans ve doktora başvurularında önemli bir adım atacak.
ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Başvuru sürecini 7-14 Ekim tarihleri arasında tamamlayan adaylar, şimdi sınav giriş belgelerinin açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor.