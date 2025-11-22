PODCAST CANLI YAYIN

ALES/3 saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

ÖSYM tarafından yapılan ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, “ALES/3 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?” sorusuna yanıt arıyor. Peki 2025 ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var? İşte oturum süresi…

Giriş Tarihi:
ALES/3 saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

Yüksek lisans başvurularına hazırlanmak isteyen adaylar, ALES/3 sınav tarihine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşuyor ve her iki bölüm de adayların akademik yetkinliklerini ölçmeyi hedefliyor. İşte ALES/3 oturum saati!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ALES/3 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-ALES/3 sınavının, 23 Kasım 2025 Pazar günü sabah 10.15'te uygulanacağı duyuruldu.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için başvuru yapan adaylar, sınavda görevli olacakları bina ve salon bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi'ne 13 Kasım 2025 tarihi itibariyle erişime açıldı.

Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ALES/3 KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

ALES'te sayısal testte 50, sözel testte 50 soru yer almakta olup, adaylara toplam 100 soruyu yanıtlamaları için 150 dakikalık süre verilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-ALES/3 sınavına ait sonuçların 12 Aralık 2025 tarihinde erişime açılması planlanıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
İDEFİX
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
KIZILELMA F-16'yı düşürünce Atina'da sinirler koptu: "Derhal harekete geçmeliyiz"
Şemsiyeleri sımsıkı tutun! Sis, pus, fırtına modu açık! Sağanak o saatte pik yapacak
Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Futbolda bahis skandalında yeni perde! Görüşme kayıtları ortaya çıktı, hakemlerin konuşmaları şoke etti
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme sağlam kalacak enflasyon kademeli olarak düşecek
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!