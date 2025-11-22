ALES/3 saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

Yüksek lisans başvurularına hazırlanmak isteyen adaylar, ALES/3 sınav tarihine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşuyor ve her iki bölüm de adayların akademik yetkinliklerini ölçmeyi hedefliyor. İşte ALES/3 oturum saati!