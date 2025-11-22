ALES/3 saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?
ÖSYM tarafından yapılan ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, “ALES/3 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?” sorusuna yanıt arıyor. Peki 2025 ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var? İşte oturum süresi…
Yüksek lisans başvurularına hazırlanmak isteyen adaylar, ALES/3 sınav tarihine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşuyor ve her iki bölüm de adayların akademik yetkinliklerini ölçmeyi hedefliyor. İşte ALES/3 oturum saati!
ALES/3 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-ALES/3 sınavının, 23 Kasım 2025 Pazar günü sabah 10.15'te uygulanacağı duyuruldu.
ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için başvuru yapan adaylar, sınavda görevli olacakları bina ve salon bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi'ne 13 Kasım 2025 tarihi itibariyle erişime açıldı.
Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.
ALES/3 KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
ALES'te sayısal testte 50, sözel testte 50 soru yer almakta olup, adaylara toplam 100 soruyu yanıtlamaları için 150 dakikalık süre verilecek.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-ALES/3 sınavına ait sonuçların 12 Aralık 2025 tarihinde erişime açılması planlanıyor.