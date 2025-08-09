PODCAST CANLI YAYIN
ALES/3 başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav başvuru tarihleri adaylar tarafından takip ediliyor. 2025 ALES/3 başvuru ücreti ne kadar olduğu ve sınav tarihi ÖSYM takvimine göre netleşti. Peki ALES başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? İşte sınav takvimi!

Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025 , 11:49
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi, ÖSYM tarafından açıklandı. ALES/3 sınav başvuru tarihi ve başvuru ücreti adaylar tarafından merak ediliyor. Peki ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte?

ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, 2025 yılı ALES/3 başvurularını 7-14 Ekim tarihleri arasında kabul edecek. Sınav ise 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara toplamda 100 soru yöneltilecek ve çözüm için 150 dakika yani 2,5 saat süre tanınacak. ALES, saat 10:15'te başlayacak. Başvuru ücreti ise 850 TL olarak belirlendi.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları, 12 Aralık 2025'te ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek.