ALES/3 başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi, ÖSYM tarafından açıklandı. ALES/3 sınav başvuru tarihi ve başvuru ücreti adaylar tarafından merak ediliyor. Peki ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte?
ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, 2025 yılı ALES/3 başvurularını 7-14 Ekim tarihleri arasında kabul edecek. Sınav ise 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavda adaylara toplamda 100 soru yöneltilecek ve çözüm için 150 dakika yani 2,5 saat süre tanınacak. ALES, saat 10:15'te başlayacak. Başvuru ücreti ise 850 TL olarak belirlendi.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları, 12 Aralık 2025'te ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek.