ALES/3 başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi, ÖSYM tarafından açıklandı. ALES/3 sınav başvuru tarihi ve başvuru ücreti adaylar tarafından merak ediliyor. Peki ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

ÖSYM, 2025 yılı ALES/3 başvurularını 7-14 Ekim tarihleri arasında kabul edecek. Sınav ise 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara toplamda 100 soru yöneltilecek ve çözüm için 150 dakika yani 2,5 saat süre tanınacak. ALES, saat 10:15'te başlayacak. Başvuru ücreti ise 850 TL olarak belirlendi.