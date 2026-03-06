CANLI YAYIN
ALES/1 başvuruları 25 Mart’ta başlıyor! 2026 ÖSYM takvimi ile ALES sınav tarihi

Akademik kariyer hedefleyen adayların girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/1) başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM 2026 sınav takvimine göre ALES/1 başvuruları 25 Mart’ta başlayacak ve 2 Nisan’da sona erecek. İşte sınav saati ve tarihi…

  • ALES 2025 yılında Mayıs, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere üç kez uygulanacak.
  • ALES/1 için başvurular 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.
  • ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
  • Sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
  • Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

ALES sınavı bu yıl da üç kez uygulanacak ve ilk oturum için başvuru süreci yaklaşırken adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Mayıs, Temmuz ve Kasım aylarında yapılacak olan ALES'in ilk sınavı için başvuruların başlamasına kısa süre kaldı. Peki ALES başvuruları nasıl yapılır?

2026 yılının ilk ALES sınavı için başvurular 25 Mart tarihinde başlayacak.

ALES/1 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılının ilk ALES oturumu için başvuru süreci25 Mart'ta başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Nisan tarihine kadar tamamlayabilecek.

ALES/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ALES'in yılın ilk oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılan adayların sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, ais.osym.gov.tr adresinin yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılabilecek.

2026 ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

