ALES sınavı bu yıl da üç kez uygulanacak ve ilk oturum için başvuru süreci yaklaşırken adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Mayıs, Temmuz ve Kasım aylarında yapılacak olan ALES'in ilk sınavı için başvuruların başlamasına kısa süre kaldı. Peki ALES başvuruları nasıl yapılır?
ALES/1 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2026 yılının ilk ALES oturumu için başvuru süreci25 Mart'ta başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Nisan tarihine kadar tamamlayabilecek.
ALES/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES'in yılın ilk oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılan adayların sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, ais.osym.gov.tr adresinin yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılabilecek.
2026 ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ