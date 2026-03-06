ALES 2025 yılında Mayıs, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere üç kez uygulanacak.

ALES sınavı bu yıl da üç kez uygulanacak ve ilk oturum için başvuru süreci yaklaşırken adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Mayıs, Temmuz ve Kasım aylarında yapılacak olan ALES'in ilk sınavı için başvuruların başlamasına kısa süre kaldı. Peki ALES başvuruları nasıl yapılır?