AKSİS sorgulama ekranı! AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF final sınavları 4-5 Haziran'da tamamlanacak. Öğrenciler gözlerini şimdiden final sonuçlarına ve soru kitapçılığı ile cevap anahtarına çevirdi. İnternet arama motorlarında AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? soruları sıklıkla araştırılır oldu. İşte yanıtları...