Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 11.06.2022 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2022 12:42
    ABONE OL

    AKSİS sorgulama ekranı! AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

    AKSİS üzerinden aldığı notu görüntülemek isteyen adaylar araştırmalara koyuldu. 2022 yılında AUZEF final sınavları bu hafta sonu uygulandı. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce öğrenci AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AKSİS AUZEF final sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF final sınavları 4-5 Haziran'da tamamlanacak. Öğrenciler gözlerini şimdiden final sonuçlarına ve soru kitapçılığı ile cevap anahtarına çevirdi. İnternet arama motorlarında AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? soruları sıklıkla araştırılır oldu. İşte yanıtları...

    AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Öte yandan geçtiğimiz sınavlara bakıldığında söz konusu final sınav sonuçlarının en geç 15 gün içinde açıklanacağı öngörülüyor.

    AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    AUZEF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı da henüz yayımlanmadı. AUZEF'ten açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

    AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak.

    MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

    AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.

        SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

        Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu bulunmaktadır.

        AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos’tan küstah sözler
        Haberler Eğitim AKSİS sorgulama ekranı! AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
            SON DAKİKA