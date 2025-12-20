Adalet Bakanlığı Sınavları saat kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? ÖSYM giriş belgesi sorgulama!
ÖSYM’nin duyurusuyla birlikte bugün başlayan Adalet Bakanlığı Sınavları, adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. 8 ilde ve 10 sınav merkezinde dört oturum halinde uygulanacak sınavların ilk oturumu saat 10.15’te start alırken, sınavın bitiş saati ve toplam süresi de merak konusu oldu. Peki Adalet Bakanlığı Sınavları saat kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?
Genel Yetenek-Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi testlerinin yer aldığı oturum öncesinde adaylar, hem sınavın kaç dakika süreceğini hem de ÖSYM giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. İşte Adalet Bakanlığı 1.2.3. ve 4. oturum soru ve süre bilgisi!
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BUGÜN BAŞLADI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı Sınavları, 8 ilde ve 10 sınav merkezinde olmak üzere toplam 4 oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav maratonu bugün yapılacak ilk iki oturumla başlıyor.
1. Oturum: Genel Yetenek–Genel Kültür ve Ortak Alan Bilgisi
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. oturum, bugün saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak.
Bu oturumda adaylara toplam 65 soru yöneltilecek. Sınav süresi 80 dakika olacak ve oturum saat 11.35'te sona erecek. Ek süre kullanma hakkı bulunan adaylar ise 30 dakika ilave süreden yararlanabilecek.
2. Oturum: Adli Yargı Testi
Adli Yargı Testi'nin yer aldığı 2. oturum, bugün saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, bu oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Toplam 35 sorudan oluşan sınav için adaylara 50 dakika süre tanınacak. Oturum, saat 15.35'te tamamlanacak.
3. Oturum: Adli Yargı–Avukat Testi
Sınavların üçüncü oturumu olan Adli Yargı–Avukat Testi, 21 Aralık Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00'da sona erecek.
Bu oturumda da 35 soru yer alacak ve sınav süresi 50 dakika olacak. Oturum, saat 11.05'te bitecek.
4. Oturum: İdari Yargı Testi
İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. ve son oturum, 21 Aralık günü saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
35 sorunun yöneltileceği bu oturumda adaylara 50 dakika süre verilecek ve sınav saat 15.35'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylara 2., 3. ve 4. oturumlarda 20 dakika ilave süre tanınacak.
SONUÇLAR 21 OCAK'TA AÇIKLANACAK
ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı Sınavları'nın sonuçları 21 Ocak tarihinde adayların erişimine açılacak.