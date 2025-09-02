Açık öğretim lise kayıtları 2026: AÖL ilk kayıt işlemi nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025-2026 eğitim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri, öğrenciler arasında merak konusu oldu. 14 Ağustos'ta açıklanan 3. dönem sınav sonuçlarının ardından gözler, yeni dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecine çevrildi. Açık lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlayacağı resmi takvimi bekliyor. Peki Açık lise kayıtları ne zaman? AÖL kayıt takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

(AA) AÖL 2025-2026 Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Geçmiş yıllarda Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri genellikle Ağustos ayının son haftasında başlayıp Eylül ortalarına kadar devam etmişti. Bu nedenle yeni eğitim döneminde de benzer bir takvim uygulanması bekleniyor. Ancak kesin tarihler yalnızca MEB'in resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.