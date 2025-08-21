Açık lise kayıtları ne zaman 2026? AÖL kayıt takvimi belli oldu mu?

SON DAKİKA
2025-2026 eğitim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri, öğrenciler arasında merak konusu oldu. 14 Ağustos’ta açıklanan 3. dönem sınav sonuçlarının ardından gözler, yeni dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecine çevrildi. Açık lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınlayacağı resmi takvimi bekliyor. Peki Açık lise kayıtları ne zaman? AÖL kayıt takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025 , 17:41
Açık lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlayacağı resmi takvimi bekliyor. Takvimle beraber AÖL 2025-2026 kayıtları başlamış olacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL 2025-2026 Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

Geçmiş yıllarda Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri genellikle Ağustos ayının son haftasında başlayıp Eylül ortalarına kadar devam etmişti. Bu nedenle yeni eğitim döneminde de benzer bir takvim uygulanması bekleniyor. Ancak kesin tarihler yalnızca MEB'in resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

AÖL İlk Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez başvuru yapacak öğrenciler, kayıt sürecini şu adımlar ile gerçekleştirebilir:

  • Başvurular, Halk Eğitim Merkezleri (HEM) veya Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) üzerinden kabul ediliyor.
  • Kayıt sırasında adaylardan kimlik belgesi, öğrenim belgesi ve biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

AÖL Kayıt Yenileme Süreci Nasıl?

Halihazırda Açık Lise öğrencisi olan adaylar için ise kayıt yenileme işlemleri farklı ilerliyor:

  • Öğrenciler önce anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırıyor.
  • Ardından işlemler e-Okul sistemi ve AÖL öğrenci paneli üzerinden tamamlanıyor.

2025-2026 AÖL kayıt sürecine dair kesin bilgiler henüz açıklanmasa da sürecin yine Ağustos sonu itibarıyla başlaması ve Eylül ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için MEB'in duyurularını düzenli olarak takip etmesi öneriliyor. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

