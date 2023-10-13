9 ay ödenecek! TEV başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TEV bursu ne kadar, kaç TL? tev.org.tr

KYK burslarının yanı sıra vakıf burslarından da faydalanmak isteyen binlerce üniversite öğrencisi bir çok vakfa başvuruda bulundu. Türk Eğitim Vakfı'na başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte TEV burs başvuru sonuçları son durum...

TEV 2023 BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaya başlamaktadır. Burs almaya hak kazananlara e-posta ile bildirim yapılmakta ve bursu onaylamaları istenmektedir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir. Adaylara SMS ile de duyuru yapılmaktadır.