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9 ay ödenecek! TEV başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TEV bursu ne kadar, kaç TL? tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine her yıl yükseköğrenim bursu veriyor. Bu yıl başvurular 4 - 24 Eylül 2023 tarihlerinde alındı. Gözler şimdi burs başvuru sonuçlarında. Peki 2203 TEV burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Türk Eğitim Vakfı burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 08:31 Güncelleme 13 Ekim 2023, 08:32
9 ay ödenecek! TEV başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TEV bursu ne kadar, kaç TL? tev.org.tr

KYK burslarının yanı sıra vakıf burslarından da faydalanmak isteyen binlerce üniversite öğrencisi bir çok vakfa başvuruda bulundu. Türk Eğitim Vakfı'na başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte TEV burs başvuru sonuçları son durum...

TEV 2023 BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaya başlamaktadır. Burs almaya hak kazananlara e-posta ile bildirim yapılmakta ve bursu onaylamaları istenmektedir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir. Adaylara SMS ile de duyuru yapılmaktadır.

TEV ÖĞRENCİ BURSU NE ZAMAN YATAR?

Burslar her öğretim yılında Ekim - Haziran ayları arasında 9 aylık olarak ödenmektedir. Genel ilke olarak her ayın 15'inde yatırılmaktadır. İlk defa burs almaya başlayacaklar için; Kasım veya Aralık aylarının sonunda Ekim dahil olmak üzere toplu burs yatırılmaktadır.

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