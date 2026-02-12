7 pilot il 85 üniversite! YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı: Uygulamalı eğitim modellerini devreye alıyoruz

"ÇALIŞMALAR 7 PİLOT İLDE BAŞLATILDI"

Özvar, "Bu modelle hedefimiz, öğrencinin teorik bilgiyi üretim ortamında deneyimlemesi, sorumluluk alması, üretim süreçlerine dahil olması ve mezuniyet sonrasında adaptasyon süresi yaşamadan istihdama katılmasıdır. Bu yalnızca öğrenciler açısından değil, aynı zamanda sektörün verimlilik artışı ve nitelikli iş gücüne erişimi açısından da kritik bir kazanımdır. 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması' çerçevesinde Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Konya olmak üzere 7 pilot ilde başlattığımız çalışmalarda, mesleki eğitimin iş gücü piyasası ile uyumunu artırmak, üniversite-sektör eşleşmesini veriye dayalı biçimde güçlendirmek ve bölgesel planlama ve kontenjan bakımında optimizasyonunu sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle uluslararası terminolojide kısaca NACE (Nomenclature of Economic Activities) olarak tanımlanan ve Türkçe 'Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması' şeklinde ifade edebileceğimiz kodlar üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik. Programların NACE kodları üzerinden uygun sektörlerle eşleştirmesi yapıldı. Bir sonraki aşamada 7 pilot şehirdeki öğrenci, çalışan ve iş yeri sayıları belirlendi. Üçüncü adımda, her bir şehrimizde NACE faaliyet kollarına göre iş yerlerinin dağılımı hesaplandı. Son adım olarak da NACE bazında çalışan ve öğrenci sayısı üzerinden oransal istatistikler hazırlandı" dedi.