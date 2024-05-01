SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

5 gün ders yok! MEB'den sıcağı sıcağına karar; Yaz tatili öncesi açıklandı! Öğretmenler ve 5.6.7.8. 9.10.11.12. sınıflar...

Son dönemde Türkiye'de eğitim sisteminde yapılabilecek değişiklikler arasında sıkça gündeme gelen konulardan biri, Avrupa'da bazı ülkelerde uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi. Özellikle yaz tatiline az bir vakit kala, bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun bir süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaştı. Bu yeni müfredatın ne zaman yürürlüğe gireceği, hangi sınıfları kapsayacağı ve nelerin değişeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:37 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:38
5 gün ders yok! MEB’den sıcağı sıcağına karar; Yaz tatili öncesi açıklandı! Öğretmenler ve 5.6.7.8. 9.10.11.12. sınıflar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dönemde, Türkiye'de eğitim sistemine dair yapılabilecek değişiklikler arasında sıkça gündeme gelen konulardan biri, Avrupa'da bazı okullarda uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi. Özellikle yeni müfredat sonrası merak edildi.

Türkiye'de Eğitim Sisteminde Yenilik: Okulların 4 Gün Olması

Gündemdeki Değişiklikler

Türkiye'de eğitim sistemine Finlandiya modeli gibi yeniliklerin entegrasyonu konuşuluyor. Finlandiya'nın başarılı uygulaması olan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi, öğrencilere daha fazla dinlenme ve sosyal etkinliklere katılma imkanı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'de Durum Ne?

Şu anda resmi bir açıklama olmamakla birlikte, haftada 5 gün olan eğitim günlerinde değişiklik olup olmayacağı gündemde. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğrencilere eğitim ve öğretim devam ederken, Cumartesi ve Pazar günleri resmi tatiller olarak devam ediyor.

2. DÖNEMİN SON HAFTASI UYGULANACAK: 5 GÜN DERS YOK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde önemli bir değişiklik yaparak öğrencilerin gelişimine daha fazla odaklanmayı hedefliyor. İkinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan eden Bakan Tekin, bu dönemde öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenleyerek dolu dolu bir hafta yaşatmayı planlıyor.

Bakan Tekin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de çocukların gelişimine katkı sağlamak adına benzer etkinlikler düzenleneceğini belirtiyor. Özellikle, öğrencilerin farklı deneyimler yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyor.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim alanında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Tekin, Türkiye genelinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamını kolaylaştırmak için yeni okul programlarının hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda illerde gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ediyor.

Özel Tatiller ve Tatil Fırsatları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gibi özel tatiller de öğrencilere tatil fırsatı sunuyor. Öğrenciler, 1 Mayıs tarihinde tatil yapacaklar ve bu, bahar döneminde bir soluklanma imkanı sunacak. Çarşamba günü tatilin ardından öğrenciler 2 gün daha okula gidecek ve hemen peşine hafta sonu tatili gelecek, böylece toplamda 3 günlük bir tatil fırsatı yakalanacak.

Diğer Tatil ve Eğitim Dönemi Süresi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi resmi tatiller de öğrencilere ek tatil imkanı sağlıyor. Öğrenciler için eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Yeni Müfredat ve Eğitim Yaklaşımı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat ile öğrenci gelişimini desteklemek ve bütüncül bir eğitim anlayışını benimsemek üzerine odaklanıyor. Yeni müfredatta önemli değişiklikler şu şekildedir:

Bütüncül Anlayış: Öğrencilerin bütüncül gelişimini desteklemek, bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki alanlardaki gelişimlerini bir arada ele almak.
Beceri Odaklı Yaklaşım: Öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda sorgulama, analiz, değerlendirme gibi üst düzey düşünme yeteneklerini kazandırmak.
Değerler Eğitimi: Sosyal, duygusal öğrenme becerileri, milli ve manevi değerlerin yanı sıra okuryazarlık becerilerine de önem vermek.

Yeni müfredat, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyerek, geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Uzmanlar, bu değişikliklerin eğitim sistemine pozitif etkileri olacağını belirtmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA