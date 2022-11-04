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    • Eğitim
    • 04.11.2022 11:00
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    • 04.11.2022 11:00
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    Hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM MEB sınav takvimi 2022-2023! 5 - 6 Kasım Cumartesi Pazar sınav var mı?

    MEB ve ÖSYM'nin sınav takvimine göre Hafta sonu sınav var mı? 5-6 Kasım'da hangi sınavlar var? sorularının yanıtları belli oldu. Bu hafta sonu ÖSYM'nin sınavı uygulanacak. İşte ÖSYM, MEB 2022-2023 sınav takvimi ve bu hafta sonu uygulanacak olan sınavlara ilişkin tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    5 - 6 Kasım Cumartesi Pazar sınav var mı?

    MEB ve ÖSYM'nin sınav takvimine göre Hafta sonu sınav var mı? 5-6 Kasım'da hangi sınavlar var? sorularının yanıtları belli oldu. Bu hafta sonu ÖSYM'nin sınavı uygulanacak. İşte ÖSYM, MEB 2022-2023 sınav takvimi ve bu hafta sonu uygulanacak olan sınavlara ilişkin tüm bilgiler...

    BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

    Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak.

    KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

    KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

    Adayların bu soruları yanıtlaması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) sınav süresi verilecek.

        2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

        KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.

        ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Eğitim Hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM MEB sınav takvimi 2022-2023! 5 - 6 Kasım Cumartesi Pazar sınav var mı?
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