MEB ve ÖSYM'nin sınav takvimine göre Hafta sonu sınav var mı? 5-6 Kasım'da hangi sınavlar var? sorularının yanıtları belli oldu. Bu hafta sonu ÖSYM'nin sınavı uygulanacak. İşte ÖSYM, MEB 2022-2023 sınav takvimi ve bu hafta sonu uygulanacak olan sınavlara ilişkin tüm bilgiler...
BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.
Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.
Adayların bu soruları yanıtlaması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) sınav süresi verilecek.