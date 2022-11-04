MEB ve ÖSYM'nin sınav takvimine göre Hafta sonu sınav var mı? 5-6 Kasım'da hangi sınavlar var? sorularının yanıtları belli oldu. Bu hafta sonu ÖSYM'nin sınavı uygulanacak. İşte ÖSYM, MEB 2022-2023 sınav takvimi ve bu hafta sonu uygulanacak olan sınavlara ilişkin tüm bilgiler...