2026 YÖKDİL 1 başvuruları yarın başlıyor! İşte ÖSYM YÖKDİL başvuru ekranı

2026 YÖKDİL 1 sınavı ne zaman ve kaç kez yapılacak?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 yılında YÖKDİL sınavı iki kez uygulanacak. Yılın ilk YÖKDİL sınavı olan 2026-YÖKDİL/1, 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.