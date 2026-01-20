2026 YÖKDİL 1 başvuruları başladı! İşte ÖSYM YÖKDİL başvuru ekranı
2026 YÖKDİL/1 başvuruları bugün başladı. Adaylar YÖKDİL başvurularını 29 Ocak 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 yılında YÖKDİL sınavı iki kez uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) için başvuru süreci bugün start verdi. Akademik kariyer hedefleyenler ve kamu kurumlarına başvuracak adaylar için büyük önem taşıyan YÖKDİL sınavına ilişkin detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle netlik kazandı.
2026 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre YÖKDİL/1 başvuruları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) başladı. Adaylar, başvurularını 29 Ocak 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Belirlenen tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adaylar YÖKDİL/1 sınavına katılım hakkı elde edemeyecek. Bu nedenle adayların başvuru sürecini yakından takip etmeleri önem taşıyor.
2026 YÖKDİL 1 sınavı ne zaman ve kaç kez yapılacak?
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 yılında YÖKDİL sınavı iki kez uygulanacak. Yılın ilk YÖKDİL sınavı olan 2026-YÖKDİL/1, 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav, adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçmeyi amaçlarken akademik yükselme, lisansüstü başvurular ve kamu personeli alımlarında geçerli olacak. YÖKDİL başvuru ve sınav sürecine ilişkin tüm güncel duyurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2026-YÖKDİL/2 başvuruları 16-24 Haziran tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL 2 sınavı ise 02 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.