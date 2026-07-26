2026 YKS'de 805 bin 747 kontenjan için kritik tercih dönemi

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretimdeki kontenjan planlamasında istihdam ihtiyacı ve geleceğin mesleklerini dikkate almasıyla birlikte yapay zeka, bilişim ve siber güvenlik gibi alanlar öne çıktı. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek 16 yeni programın yanı sıra açık öğretimde de yapay zeka odaklı iki yeni bölüm açıldı.

805 BİNİ AŞKIN KONTENJAN AYRILDI

2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, sınav sonuçlarının 21 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından adayların tercih sürecine hazırlık yapabilmesi amacıyla yayımlandı.

Kılavuzdaki bilgilere göre Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde bu yıl 371 bin 476 ön lisans, 407 bin 80 lisans ve 27 bin 191 özel yetenek olmak üzere toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor.

Kontenjanların 602 bin 117'si devlet üniversitelerine, 184 bin 914'ü vakıf üniversitelerine, 18 bin 716'sı ise KKTC'deki üniversitelere ayrıldı.

ÖZEL KONTENJANLAR DA BELİRLENDİ

Üniversite tercihlerinde bazı aday grupları için özel kontenjan uygulaması da devam edecek. Bu kapsamda okul birincileri için 17 bin 862, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için 3 bin 673 kontenjan ayrıldı.

34 yaş üstü kadın adaylar için tanımlanan özel kontenjan sayısı ise 10 bin 363 olarak açıklandı.

Sağlık • Eğitim 16 YENİ PROGRAM İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK YÖK tarafından bu yıl üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program açıldı. Yeni bölümlerin önemli bir kısmı yapay zeka, teknoloji, biyoteknoloji ve sağlık gibi gelecekte istihdam ihtiyacının artması beklenen alanlara odaklanıyor. Lisans programları 7 program • İlk kez öğrenci kabulü Tarih ve Yapay Zeka 10 Felsefe ve Yapay Zeka 18 İşletme ve Yapay Zeka 10 Finansal Teknoloji 30 Biyoteknoloji ve Genetik 40 Paramedik 40 Balıkçılık Teknolojisi 30 Ön lisans programları 9 program • İlk kez öğrenci kabulü Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon Dijital Oyun Teknolojileri Mobil Güvenlik Teknolojileri İlaç Üretim Teknolojisi Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği Laboratuvar Hayvanları Balıkçılık Teknolojisi Ön lisans toplam kontenjanı663

AÇIK ÖĞRETİMDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

YÖK, açık öğretim programlarında da yeni alanları devreye aldı. "Yapay Zeka Destekli Kodlama" ile "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" bölümleri açık öğretim kapsamında ilk kez öğrenci kabul edecek.

Her iki program için 250'şer kontenjan belirlenirken, böylece söz konusu yeni açık öğretim programlarına toplam 500 kontenjan ayrılmış oldu.

TIP FAKÜLTELERİ İLK SIRADA

Adayların yoğun ilgi gösterdiği bölümlerin 2026-YKS kontenjanları da belli oldu. Bu yıl tıp fakülteleri için toplam 18 bin 627 kontenjan ayrılırken, hemşirelik programlarında 16 bin 845, bilgisayar mühendisliğinde 13 bin 430 kontenjan bulunuyor.

Psikoloji için 10 bin 465, hukuk için 8 bin 812, diş hekimliği için 6 bin 587, fizyoterapi ve rehabilitasyon için 5 bin 98, beslenme ve diyetetik için 3 bin 539, eczacılık için 3 bin 166 ve mimarlık için 3 bin 906 kontenjan belirlendi.

HUKUKTA BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI DEĞİŞTİ

2026-YKS'de hukuk fakültelerine yönelik başarı sıralaması şartında da değişikliğe gidildi. Daha önce 125 bin olarak uygulanan en düşük başarı sıralaması şartı 100 bine çekildi.

Diğer bölümlerde ise adayların belirli başarı sıralaması şartlarını karşılaması gerekiyor. Buna göre mimarlık için sayısal puan türünde en az 250 bin, tıp için 50 bin, eczacılık için 100 bin ve diş hekimliği için 80 bin başarı sıralaması şartı bulunuyor.

Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların ise ilgili puan türünde ilk 300 bin içerisinde yer alması gerekiyor.

BİLİŞİM PROGRAMLARINDA KONTENJAN ARTIŞI

YÖK'ün kontenjan planlamasında bilişim ve teknoloji alanları da dikkat çekiyor. Ön lisans düzeyinde "Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri" alanındaki programların toplam kontenjanı, 2022'deki 29 bin 944 seviyesinden bu yıl 62 bin 104'e çıkarıldı. Böylece dört yıllık süreçte yaklaşık yüzde 107'lik artış gerçekleşti.

Lisans programlarında ise yapay zeka ve yazılım odaklı bölümlerin de içerisinde bulunduğu "Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri" alanındaki toplam kontenjan 53 bin 817'ye yükseldi. Bu rakam 2022'ye göre yüzde 23'lük artış anlamına geliyor.

OSB'LERDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINA DAHA FAZLA KONTENJAN

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren meslek yüksekokullarına yönelik kontenjan artışı da dikkat çekti.

2022 yılında 2 bin 499 olan kontenjan sayısı yaklaşık yüzde 70 oranında artırılarak 4 bin 245'e çıkarıldı. Böylece sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik kapasitenin artırılması hedeflendi.

SİBER GÜVENLİK VE SPOR BİLİMLERİ DE ÖNE ÇIKTI

YÖK'ün kontenjan planlamasında siber güvenlik alanına da ağırlık verildi. Siber güvenlik programlarına bu yıl toplam 772 kontenjan tahsis edildi.

Spor Bilimleri fakültelerindeki programların kontenjanlarında da artış yaşandı. Bu fakültelerdeki toplam kontenjan sayısı 14 bin 846'ya yükseltildi.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programların toplam kontenjanı ise geçen yıla kıyasla yüzde 11 artırıldı.

YÖK'TEN "STRATEJİK" KONTENJAN VURGUSU

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin kontenjan planlamasında yalnızca mevcut öğrenci kapasitesinin değil, Türkiye'nin gelecekteki insan kaynağı ihtiyacının da dikkate alındığını belirtti.

Özvar, kontenjan planlamasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kontenjan konusunu yalnızca sayısal mesele olarak değil, ülkemizin insan kaynağı planlamasının stratejik bir unsuru olarak ele almaktayız. Üniversitelerimizin akademik ve fiziki kapasitesi, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve geleceğin meslek alanları birlikte değerlendirilerek çok dengeli ve rasyonel bir planlama yapmaktayız."

TERCİHLER 29 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

2026-YKS'ye ilişkin verilere göre TYT'ye 2 milyon 225 bin 76, AYT'ye 1 milyon 473 bin 113, YDT'ye ise 143 bin 270 aday katıldı.

Sınav sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayan tercih hazırlıkları, 29 Temmuz'da resmen başlayacak. Adaylar üniversite tercihlerini 10 Ağustos'a kadar gerçekleştirebilecek.