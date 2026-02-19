2026 MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı: ÖSYM sorgulama ekranı

Söz konusu belge, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak alınabilecek. ÖSYM'nin açıklamasında adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belgelerini önceden temin etmeleri gerektiğini hatırlattı.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU, SÜRESİ NE KADAR?

MSÜ kapsamında uygulanacak sınavda adaylara, ortaöğretim müfredatına dayalı beş seçenekli 120 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Adaylar, soruları yanıtlamak içintoplam 165 dakika süreye sahip olacak.

Test dağılımı ise şu şekilde olacak: Türkçe bölümünde 40 soru yer alacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih, Coğrafya, Felsefe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ya da ek Felsefe) derslerinden beşer soru sorulacak. Temel Matematik testinde 40 soru bulunacak. Fen Bilimleri bölümünde ise Fizik ve Kimya derslerinden yedişer, Biyoloji dersinden altı soru yöneltilecek.

2026 MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ