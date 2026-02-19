2026 MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı: ÖSYM sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 yılına ait Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için sınava katılacak adayların giriş belgelerini erişime sunduğunu açıkladı.
Hızlı Özet Göster
- ÖSYM, 1 Mart 2026'da yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için sınav giriş belgelerini 19 Şubat 2026 itibarıyla erişime açtı.
- Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak alabilecek.
- Sınava katılacak adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.
- Yetkililer, adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için belgelerini önceden temin etmelerini istedi.
ÖSYM 1 Mart 2026'da yapılacak 2026 Millİ Savunma Üniversitesi Askerİ Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak adaylar için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte sorgulama ekranı!
2026 MSÜ SINAVI İÇİN GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) katılacak adaylara yönelik sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasına göre, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirileceksınav için başvuru yapan adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi'ne 19 Şubat 2026 itibarıyla erişebilecek.
Söz konusu belge, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak alınabilecek. ÖSYM'nin açıklamasında adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belgelerini önceden temin etmeleri gerektiğini hatırlattı.
MSÜ SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava katılacakları okul ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi'ne, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınav yerlerini görüntüleyip belgelerini indirebilecek.
2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı,1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak adaylar ise 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.
MSÜ SINAVI KAÇ SORU, SÜRESİ NE KADAR?
MSÜ kapsamında uygulanacak sınavda adaylara, ortaöğretim müfredatına dayalı beş seçenekli 120 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Adaylar, soruları yanıtlamak içintoplam 165 dakika süreye sahip olacak.
Test dağılımı ise şu şekilde olacak: Türkçe bölümünde 40 soru yer alacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih, Coğrafya, Felsefe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ya da ek Felsefe) derslerinden beşer soru sorulacak. Temel Matematik testinde 40 soru bulunacak. Fen Bilimleri bölümünde ise Fizik ve Kimya derslerinden yedişer, Biyoloji dersinden altı soru yöneltilecek.
2026 MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ