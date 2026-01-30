2026 GUY ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sorgulama ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda (2026-GUY) ön başvuru süreci tamamlandı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılan değerlendirme sonucunda sıralamada kadro sayısının beş katı içerisinde yer alan adaylar 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında ÖSYM sistemi üzerinden nihai başvurularını gerçekleştirebilecek.

(ÖSYM GUY ön başvuru sonuçlarını erişime açtı)

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilendirme metninde şu ifadeler yer aldı;

2026-GUY: Ön Başvuru Sonuçlarının Açıklanması ve Nihai Başvuruların Alınması

2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY), 7 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır.

Adaylar, ön başvuru sonuçlarına 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Sınava ön başvuru yapan adaylardan KPSS puanı sıralamasında atama yapılacak kadronun en fazla beş katı içinde yer alıp nihai başvuru yapacak olanlar, nihai başvurularını 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapacaktır. Adaylar, nihai başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-GUY Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.