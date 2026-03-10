Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ÖSYM tarafından 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları için başvurular başladı.

ÖSYM tarafından 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları için başvurular başladı. DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile 2026 STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları için başvuru süreci başladı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre adaylar başvurularını 10–17 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Sınavlar ise 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.