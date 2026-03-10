Adaylar için yayımlanan başvuru kılavuzunda sınav tarihleri, başvuru yöntemi ve süreçle ilgili tüm ayrıntılar yer alıyor. Peki DUS 1. dönem başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte adımları…
DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile 2026 STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları için başvuru süreci başladı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre adaylar başvurularını 10–17 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Sınavlar ise 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.
DUS 1. DÖNEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını birkaç farklı yöntemle tamamlayabilecek. Başvurular, 10 Mart 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi çevrim içi olarak da gerçekleştirilebilecek.
Başvuru işlemleri şu kanallar üzerinden yapılabilecek:
ÖSYM başvuru merkezleri
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr adresi
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor.
SINAV TARİHİ VE KILAVUZ BİLGİLERİ
2026-DUS 1. Dönem ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav süreci, başvuru şartları ve diğer tüm ayrıntılar 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzu içinde yer alıyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kılavuzları dikkatle incelemesi öneriliyor.
Kılavuzlar ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.