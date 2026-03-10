CANLI YAYIN
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı. 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak olan sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda tamamlayabilecek.

  • ÖSYM tarafından 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları için başvurular başladı.
  • Başvurular 10-17 Mart 2026 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri, ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.
  • Sınavlar 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.
  • Başvuru şartları ve sınav süreci ile ilgili tüm ayrıntılar 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ve 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor.
  • Çevrim içi başvurular 10 Mart 2026 saat 10.00'dan itibaren yapılabilecek.

Adaylar için yayımlanan başvuru kılavuzunda sınav tarihleri, başvuru yöntemi ve süreçle ilgili tüm ayrıntılar yer alıyor. Peki DUS 1. dönem başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte adımları…

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile 2026 STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları için başvuru süreci başladı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre adaylar başvurularını 10–17 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Sınavlar ise 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

DUS 1. DÖNEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını birkaç farklı yöntemle tamamlayabilecek. Başvurular, 10 Mart 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi çevrim içi olarak da gerçekleştirilebilecek.

Başvuru koşulları ve sınava dair tüm detaylar, 2026-DUS 1. Dönem ve 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem kılavuzlarında yer alıyor.

Başvuru işlemleri şu kanallar üzerinden yapılabilecek:

ÖSYM başvuru merkezleri

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr adresi

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor.

ÖSYM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru koşulları ve sınava ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlarda yer alırken adaylar kılavuzlara kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

SINAV TARİHİ VE KILAVUZ BİLGİLERİ

2026-DUS 1. Dönem ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav süreci, başvuru şartları ve diğer tüm ayrıntılar 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzu içinde yer alıyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kılavuzları dikkatle incelemesi öneriliyor.

Kılavuzlar ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

