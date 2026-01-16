2026 ATA AÖF final sınav sonuçları erişime açıldı! İşte sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavlarının ardından sonuçlar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açıldı. İşte ATA AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

Atatürk Üniversitesi tarafından 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavlarının sonuçları ilan edildi. Üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada öğrencilerin sınav notlarına OBS ve ÖYS üzerinden ulaşabileceği bildirildi.

(Öğrenciler sınav notlarına OBS ve ÖYS üzerinden ulaşabilir | fotoğraf:AA)

ATA AÖF sınav sonucu itirazı nasıl yapılır?

Yapılan duyuruda sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerin Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yer alan "Sonuç İtirazı" bölümünü kullanarak 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabileceği belirtildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazların değerlendirmeye alınmayacağı vurgulandı.