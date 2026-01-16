2026 ATA AÖF final sınav sonuçları erişime açıldı! İşte sorgulama ekranı
ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi 2025-2026 güz dönemi final sınavlarının ardından sonuçları OBS üzerinden erişime açtı. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle notlarını sorgulayabiliyor.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavlarının ardından sonuçlar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açıldı. İşte ATA AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI
Atatürk Üniversitesi tarafından 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavlarının sonuçları ilan edildi. Üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada öğrencilerin sınav notlarına OBS ve ÖYS üzerinden ulaşabileceği bildirildi.
ATA AÖF sınav sonucu itirazı nasıl yapılır?
Yapılan duyuruda sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerin Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yer alan "Sonuç İtirazı" bölümünü kullanarak 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabileceği belirtildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazların değerlendirmeye alınmayacağı vurgulandı.
Ayrıca öğrenciler sonuç itirazı sürecinde optik formlarını da ÖYS üzerinden görüntüleyebilecek. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin bilgilerinin e-Devlet sistemine işleneceği ifade edildi.
ATA AÖF SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
- OBS'ye giriş yapın:Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'nin resmi adresi olan obs.atauni.edu.tr üzerinden sisteme giriş yapın.
- Bilgilerinizi girin:T.C. Kimlik Numaranız (veya kullanıcı adınız) ve şifrenizle oturum açın.
- e-Devlet seçeneğini kullanın:Şifrenizi hatırlamıyorsanız, "e-Devlet ile Giriş" seçeneğiyle sisteme erişebilirsiniz.
- Sınav sonuçları menüsüne tıklayın:Giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" ya da "Sınav Sonuçları" sekmesini seçin.
- Dönemi belirleyin:Açılan ekranda "2025-2026 Güz Yarıyılı" seçeneğini işaretleyerek ders notlarınızı görüntüleyin.
- Mobil uygulamaları tercih edin: Dilerseniz sonuçlara "ATA AÖF Hibrit" ve "ATA AÖF OYS" mobil uygulamaları üzerinden de ulaşabilirsiniz.