2025 AGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB Akademi Giriş Sınavı tercihleri hangi tarihte alınacak? Kılavuz bilgileri

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) katılan binlerce aday, 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına 13 Ağustos'ta kavuştu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuçların ardından gözler tercih takviminin ilanına çevrildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Tercih Takvimi Henüz Açıklanmadı
2025-MEB-AGS tercih dönemine ilişkin şu ana kadar ne MEB'den ne de ÖSYM'den resmi bir tarih açıklaması geldi. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih sürecinin sonuçların duyurulmasını takip eden günlerde başlaması bekleniyor. Adaylar, sürecin netleşmesi için resmi internet sitelerini ve duyuru kanallarını yakından izlemeye devam ediyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Sınav İki Oturumda Gerçekleşti
Bu yılki MEB Akademi Giriş Sınavı, iki oturum halinde düzenlendi:
AGS (Akademi Giriş Sınavı)
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)
Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, ilköğretim matematik, kimya, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip meslek dersleri alanlarında; AGS puanının %50'si ile ÖABT puanının %50'si toplanarak adayların MEB-AGS puanı belirlendi.