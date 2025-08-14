SON DAKİKA
2025 AGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB Akademi Giriş Sınavı tercihleri hangi tarihte alınacak? Kılavuz bilgileri

13 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM, 13 Ağustos 2025 itibarıyla sonuçları erişime açarak adayların puan ve sıralamalarını görüntüleyebilmelerini sağladı. Sonuç ekranını kontrol eden binlerce aday şimdi gözünü tercih sürecine çevirdi.

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025 , 14:00
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) katılan binlerce aday, 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına 13 Ağustos'ta kavuştu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuçların ardından gözler tercih takviminin ilanına çevrildi.

Tercih Takvimi Henüz Açıklanmadı

2025-MEB-AGS tercih dönemine ilişkin şu ana kadar ne MEB'den ne de ÖSYM'den resmi bir tarih açıklaması geldi. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih sürecinin sonuçların duyurulmasını takip eden günlerde başlaması bekleniyor. Adaylar, sürecin netleşmesi için resmi internet sitelerini ve duyuru kanallarını yakından izlemeye devam ediyor.

Sınav İki Oturumda Gerçekleşti

Bu yılki MEB Akademi Giriş Sınavı, iki oturum halinde düzenlendi:

AGS (Akademi Giriş Sınavı)

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)

Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, ilköğretim matematik, kimya, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip meslek dersleri alanlarında; AGS puanının %50'si ile ÖABT puanının %50'si toplanarak adayların MEB-AGS puanı belirlendi.

Yabancı Dil Alanlarında Farklı Hesaplama

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenlikleri için değerlendirme sistemi farklı işletildi. Bu alanlarda, AGS puanının %50'si ile aynı yıl içinde AGS'den önce girilen ve en yüksek puan alınan YDS veya e-YDS sonuçlarının %50'si dikkate alındı.

Bazı Alanlarda Sadece AGS Puanı Geçerli

ÖABT veya YDS uygulanmayan branşlarda ise MEB-AGS puanı yalnızca AGS sonuçlarıyla hesaplandı. Bu durum, özellikle bazı özel alanlardaki adaylar için sınavın tek belirleyici unsur olmasını sağladı.

