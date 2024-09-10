2024 KPSS Lisans branş bazında sıralama | ÖSYM AİS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

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KPSS branş sıralamaları, memur adayları tarafından merakla beklenen bir konu olarak öne çıkıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son açıklamada, KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı. Adaylar, sıralama sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilirler.

2024 KPSS Lisans Sınavı: Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir. Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.