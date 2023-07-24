2023 KPSS maratonu sona erdi! Kapılar kapandıktan sonra gelen adaylar içeri alınmadı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Lisans Eğitim Bilimleri oturumu dün gerçekleştirildi. Her sınavda olduğu gibi yine giriş belgesi ya kimliğini unutanlar, KPSS'yi saniyeyle kaçıranlar oldu.
Kimileri de son anda yetişerek sınava girebildi. Pek çok sınav yerinde adeta maraton yaşandı. KPSS'DE Alan Bilgisi Sınavları, 85 bin 236 adayın katılımıyla 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 452 bin 658 adayın katılımıyla 6 Ağustos'ta yapılacak.
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak. Sınav sonuçları, 25 Ağustos tarihinde açıklanacak. Geç kalan adaylar sınav yerine koşarak geldi. Kapılar kapandıktan sonra gelenler içeri alınmadı.