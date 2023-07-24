2023 KPSS maratonu sona erdi! Kapılar kapandıktan sonra gelen adaylar içeri alınmadı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Lisans Eğitim Bilimleri oturumu dün gerçekleştirildi. Her sınavda olduğu gibi yine giriş belgesi ya kimliğini unutanlar, KPSS'yi saniyeyle kaçıranlar oldu.