2022 MEB Uzman Öğretmenlik sınavı GÜNCEL TARİHİ! Uzman Öğretmenlik sınavı ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Uzman Öğretmenlik sınavı ertelendi mi, iptal mi oldu sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. MEB tarafından ugyulanacak olan uzman öğretmenlik sınavının tarihi 19 Kasım 2022 olarak duyurulmuştu. Sosyal medyada ertelendiği iddialarına yönelik Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Peki Uzman Öğretmenlik sınavı ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ? İşte 2022 MEB Uzman Öğretmenlik sınavı GÜNCEL TARİHİ ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?
Uzman Öğretmenli sınavının iptali ya da ertelenmesi söz konusu değildir. MEB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.''
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.