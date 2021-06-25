ÖSYM AİS şifre nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifre yenileme, sıfırlama nasıl yapılır? Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

ÖSYM şifresi almak için izlenmesi gereken yol şu şekilde: ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir.