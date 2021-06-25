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    • Eğitim
    • 25.06.2021 10:25
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    • 25.06.2021 10:25
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    ÖSYM AİS şifre nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifre yenileme, sıfırlama nasıl yapılır? Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

    ÖSYM AİS şifre nasıl değiştirilir? Sorusu YKS sınavına bir gün kala gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile ilgili bilgiler sisteme erkenden tanımlandığı için öğrenciler kullanıcı ve şifre girişi yaparak bilgiler kolaylıkla öğrenilebiliyor. 26-27 Haziran tarihinde düzenlenecek olan üniversite sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı olmak üzere 3 oturumda yapılacak. ÖSYM sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler bazen şifrelerini unutabiliyor ve sisteme giriş yapamıyor. İşte Peki, ÖSYM şifre değişikliği nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖSYM AİS şifre nasıl değiştirilir 2021?

    Üniversiteye gitme hayali kuran adayların gireceği YKS sınavı bu haftasonu 26-27 Haziran'da yapılacak. 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumu cumartesi günü TYT ile başlayacak. . ÖSYM sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler bazen şifrelerini unutabiliyor ve sisteme giriş yapamıyor. İşte Peki, ÖSYM şifre değişikliği nasıl yapılır? İşte detaylar!

    ÖSYM ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

    ÖSYM şifresi almak için izlenmesi gereken yol şu şekilde: ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir.

    E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

    ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

    e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

        ÖSYM AİS YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

        ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

        Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz girdikten sonra sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

        ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.
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