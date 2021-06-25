MEB e-Kurs DYK başvurusu nasıl yapılır 2021? EBA DYK öğretmen ve öğrenci başvuru ekranı!

EBA DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı OkulÖncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilenöğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ilegenel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programıuygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarıöğrencilerinden; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açıkortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.



Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlıoldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.