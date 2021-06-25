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    • Eğitim
    • 25.06.2021 11:26
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    • 25.06.2021 11:26
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    MEB e-Kurs DYK başvurusu nasıl yapılır 2021? EBA DYK öğretmen ve öğrenci başvuru ekranı!

    E-kurs DYK başvurusu nasıl yapılır? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) 2021 başvuru ekranı öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. DYK başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve yetiştirme kurs sınıflarının oluşturulması ve kursun başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yapmıştı. Bu gelişme üzerine binlerce kişi MEB e-kurs DYK başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Sorgulamalarına başladı. 2021 Yaz Dönemi DYK Kurum ve Öğrenci Başvurları hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    MEB e-kurs DYK başvurusu nasıl yapılır 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021 DYK başvurularını aldığını açıklamasının ardından e-kurs DYK başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. DYK iş takvimi MEB tarafından belirlendi ve başvuru ekrana adayların erişimine açıldı. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

    DYK E-KURS başvurusu için Öğrenci başvurularının alınması : 23-29 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    Kurs sınıflarının oluşturulması : 30 Haziran-04 Temmuz 2021,

    Kursların başlaması : 05 Temmuz 2021,

    Kursların tamamlanması : 27 Ağustos 2021 tarihlerinde olacak.

    EBA DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı OkulÖncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilenöğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ilegenel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programıuygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarıöğrencilerinden; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açıkortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

    Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlıoldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.



        Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-KursModülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

        Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne girişyapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

        Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülününkendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

        Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunanöğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

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