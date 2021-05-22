LGS sınav görev ücreti ne kadar olacak? MEBBİS öğretmen 2021 LGS görev yerleri nasıl öğrenilir?

2021 LGS görev yerleri açıklandı! MEBBİS LGS görev yerleri nasıl öğrenilir? Sınavlarda görev alacak binlerce öğretmen için görevlendirme belli oldu. 6 Haziran 2021 tarihinde MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavında görev alacak öğretmenler MEBBİS sistemi üzerinden bu bilgileri kontrol edebilecek.
LGS GÖREV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavında görev yerleri belli oldu. Sınav görev talebinde bulunan öğretmenlerde MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapıp, sınav görevlerinin kontrol edebilirler.
LGS SINAV GÖREV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM Öğretmen Sınav Görevli Ücretleri Ne Kadar?
SALON BAŞKANI: 237 TL
GÖZETMEN: 198 TL
YEDEK GÖZETMEN: 158 TL
BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL
BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL
BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL