LGS sınav görev ücreti ne kadar olacak? MEBBİS öğretmen 2021 LGS görev yerleri nasıl öğrenilir?

2021 LGS görev yerleri açıklandı! MEBBİS LGS görev yerleri nasıl öğrenilir? Sınavlarda görev alacak binlerce öğretmen için görevlendirme belli oldu. 6 Haziran 2021 tarihinde MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavında görev alacak öğretmenler MEBBİS sistemi üzerinden bu bilgileri kontrol edebilecek.