Son dakika haberine göre, YÖKDİL sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, YÖKDİL sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. İşte YÖKDİL sonuçları öğrenme ekranı!