Son dakika haberine göre, YÖKDİL sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, YÖKDİL sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. İşte YÖKDİL sonuçları öğrenme ekranı!
YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
DEĞERLENDİRME
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.