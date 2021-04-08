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    • Eğitim
    • 08.04.2021 17:10
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    • 08.04.2021 17:22
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    Bakanı : 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bugüne kadar 700 bini aşkın tablet bilgisayarı 'Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla öğrencilere teslim edildi. Son dakika haberine göre Bakanı , bu hafta 29 ilde tablet bilgisayarların dağıtımlarının devam ettiğini belirtti. Bakan Selçuk, '34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik' açıklamasında bulundu.

    Bakan Selçuk'tan on binlerce öğrenciye tablet müdjesi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, 29 ilde 34 bin 445 tablet bilgisayarın dağıtıldığını belirtti.

    Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

    Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.

    11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz.



    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bugüne kadar 700 bini aşkın tablet bilgisayarı 'Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla öğrencilere teslim edildi. 5-11 Nisan tarihleri arasında tedarik edilen 34 bin 445 tablet bilgisayarın sevkiyatı da başladı. Bu fazdaki 19 bin 524 tablet, yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak. Böylelikle yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize tablet desteği sağlanmış olacak. 11'inci faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında, 34 bin 445 tablet, 25 GB internet paketiyle birlikte hafta sonuna kadar 29 ile ulaştırılacak.

        'BU ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'
        Bakan Selçuk, tablet bilgisayarların ulaştırılacağı illeri yöneticileri ile video konferansla bir araya geldi. Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizin uzaktan eğitim sistemlerimize erişimde gereksinimi olan öğrencilerimizin EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek Araçları ile buluşturulması için çaba sarf ettiğini takip ediyoruz, tüm meslektaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün itibari ile 15 bin 105 EBA Destek Noktası ve kırsal kesimde bulunup erişim gereksinimi olan öğrencilerimiz için de 185 adet Mobil EBA Destek Aracı, çocuklarımızın hizmetinde. Eğitim alanında dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız" dedi.

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