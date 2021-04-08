Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, 29 ilde 34 bin 445 tablet bilgisayarın dağıtıldığını belirtti.
Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;
Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.
11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bugüne kadar 700 bini aşkın tablet bilgisayarı 'Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla öğrencilere teslim edildi. 5-11 Nisan tarihleri arasında tedarik edilen 34 bin 445 tablet bilgisayarın sevkiyatı da başladı. Bu fazdaki 19 bin 524 tablet, yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak. Böylelikle yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize tablet desteği sağlanmış olacak. 11'inci faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında, 34 bin 445 tablet, 25 GB internet paketiyle birlikte hafta sonuna kadar 29 ile ulaştırılacak.