Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. Hemen ardından binlece kişi sınavda başılı olup olmadığını merak ederek arama motorları üzerinden AÖL sınav sonuçları 2021 sorgulamasını yapmaya başladı. Sırada gelmesi beklenen sçık öğretim lisesi 2. dönem sınavlarının tarihi de belli oldu. Peki ne zaman gerçekleşecek? AÖL kayıt yenileme işlemleri yapılacak mı? işte detaylar…
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından AÖL duyurular ekranı üzerinden AÖL sınav sonuçları açıklanacak. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığından Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları itirazları hakkında flaş bir açıklama geldi.
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.
Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.