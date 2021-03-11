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    • Eğitim
    • 11.03.2021 11:29
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    • 11.03.2021 11:29
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    ! 2. dönem sınavları ne zaman? MEB açıklaması…

    Gündemde binlerce kişi sorgulamasını yapıyor ve başarılı not alıp almadığını merak ediyor. Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler AÖL 1. dönem sınavlarına koronavirüs salgını nedeniyle online olarak katıldılar ve şimdi ise sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi mi? Diğer yandan öğrenciler 2. dönem sınavları ne zaman? Sorusuna da yanıt arıyor. Açık öğretim lisesi sınav tarihini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AÖL sınav sonuçları 2021!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. Hemen ardından binlece kişi sınavda başılı olup olmadığını merak ederek arama motorları üzerinden AÖL sınav sonuçları 2021 sorgulamasını yapmaya başladı. Sırada gelmesi beklenen sçık öğretim lisesi 2. dönem sınavlarının tarihi de belli oldu. Peki ne zaman gerçekleşecek? AÖL kayıt yenileme işlemleri yapılacak mı? işte detaylar…

    AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    MEB tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından AÖL duyurular ekranı üzerinden AÖL sınav sonuçları açıklanacak. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığından Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları itirazları hakkında flaş bir açıklama geldi.

    AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:

    "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

    2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.

    Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        SINAV İTİRAZLARI HAKKINDA

        Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

        İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

        Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

        Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

        2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
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        Haberler Eğitim AÖL sınav sonuçları 2021! Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? MEB açıklaması…