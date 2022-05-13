2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili ne zaman 2022 başlayacak?

Tüm illerden milyonlarca öğrenci yaz tatili ne zaman 2022 başlayacak sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor ve öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenler de bu konu hakkında araştırmalarını hızlandırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte 3 ay sürecek olan yaz tatili için bekleyiş de arttı ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman kapanacak soruusnun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre belli oldu. Peki karneler hangi tarihte verilecek?
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022 BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.