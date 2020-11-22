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    • 22.11.2020 18:16
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    • 22.11.2020 18:32
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    Son dakika: ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı! İşte haftalık ders programı...

    , hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan in ilk hafta programını yayımladı. İşte 'daki haftalık ders programı...

    MEB programı paylaştı

    Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.

    "ARA TATİL BİTTİ, UZAKTAN EĞİTİM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR."
    Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA'da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.

    İLKOKUL 23-27 KASIM HAFTASI EBA PROGRAMI

    ORTAOKUL 23-27 KASIM HAFTASI EBA PROGRAMI

    LİSE 23-27 KASIM HAFTASI EBA PROGRAMI
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    Haberler Eğitim Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı! İşte TRT EBA haftalık ders programı...